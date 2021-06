Irán núdzovo odstavil jedinú jadrovú elektráreň v krajine, domácnosti môžu bojovať s výpadkami

Jedinú jadrovú elektráreň v Iráne dočasne núdzovo odstavili. Predstaviteľ štátnej energetickej spoločnosti Tavanir v štátnej televízii v nedeľu informoval, že odstávku elektrárne v meste Búšehr začali v sobotu a bude trvať „tri až štyri dni“. Bez bližších podrobností ďalej dodal, že by to mohlo mať za následok výpadky elektriny.

Je to po prvý raz, čo v elektrárni oznámil núdzovú odstávku. Tavanir v nedeľu vydal vyhlásenie, podľa ktorého jadrovú elektráreň opravujú a bude to trvať do piatka.

Elektráreň v prístavnom meste Búšehr uviedol Irán do prevádzky s pomocou Ruska v roku 2011. Elektráreň používa urán vyrábaný v Rusku, kam tiež Irán posiela použité palivové tyče z reaktora ako opatrenie na nešírenie jadrových zbraní. V marci jeden z predstaviteľov krajiny pre jadrovú energiu uviedol, že by elektráreň mohla prestať fungovať, keďže Irán pre americké sankcie nemôže pre elektráreň zaobstarávať súčiastky a vybavenie z Ruska.

Elektráreň monitoruje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Tá uviedla, že vie o správach o nej, ale odmietla ich komentovať.