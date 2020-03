JAVYS pokračuje vo vyraďovaní elektrárne V1, minulo sa už 660 miliónov eur

Na predčasné ukončenie prevádzky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach a na jej vyraďovanie sa už minulo 660 miliónov eur. Plánované celkové náklady vrátane rezerv sú vo výške 1,237 miliardy eur, ktoré sú z národných i európskych zdrojov. „Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 je v súčasnosti v druhej etape,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Miriam Žiaková.

Druhá etapa vyraďovania

V rámci druhej etapy spoločnosť JAVYS vykonáva demontáž zvyšných systémov elektrárne a demoláciu zvyšných objektov. „Patrí sem odstránenie systémov a komponentov z budovy reaktorov, z budovy pomocných prevádzok a priečnych a pozdĺžnych etažérok. Demontované budú aj vonkajšie nádrže a podzemné potrubné kanály a káblové vedenia,“ dodala Žiaková s tým, že po ich vyprázdnení vykoná firma dekontamináciu a demoláciu budov.

Spoločnosť JAVYS už zrealizovala demontáž neaktívnych systémov a demoláciu objektov, ktoré už neboli potrebné. „Po uvedení areálu do pôvodného stavu a jeho záverečnej kontrole dôjde k uvoľneniu areálu spod dozoru Úradu jadrového dozoru SR,“ konštatovala Žiaková. Jadrová elektráreň V1 má vydané povolenie na vyraďovanie do konca roka 2025.

Politkcké rozhodnutie

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach by mohla vyrábať elektrinu aj v súčasnosti. Pred vyše dvadsiatimi rokmi sa Slovenská republika v súlade s uznesením vlády rozhodla predčasne odstaviť tento zdroj energie. Toto politické rozhodnutie súviselo s prístupovými rokovaniami SR o vstupe do Európskej únie. Slovenská vláda oficiálne oznámila Európskej komisii (EK) svoje rozhodnutie o odstavení dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach 29. septembra 1999. Komisiu o tom informoval vtedajší vyjednávač s Európskou úniou Ján Figeľ. Odstavenie blokov bolo jednou z podmienok pozvania Slovenskej republiky na rozhovory o vstupe do únie.

Politické rozhodnutie postupne odstaviť dva bloky jadrovej elektrárne V1 s inštalovaným výkonom 880 megawattov ešte pred uplynutím doby ich technickej životnosti urobila vláda vedená Mikulášom Dzurindom (SDK) 14. septembra 1999. Prvý blok sa zaviazala uzavrieť najneskôr do 31. decembra 2006 a druhý blok do 31. decembra 2008. Následne sa tieto bloky mali vyradiť.

Československí a sovietski špecialisti

Výstavba Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach sa začala v roku 1972 v spolupráci československých a sovietskych špecialistov. Technológia jadrovej časti elektrárne bola sovietskej výroby, zariadenia sekundárneho okruhu (nejadrovej časti elektrárne) dodali československé podniky. Výstavba elektrárne trvala šesť rokov. Prvý reaktorový blok elektrárne V1 pripojili do energetickej siete 17. decembra 1978 a druhý blok 26. marca 1980. V rokoch 1991 – 2000 prešli niekoľkými rekonštrukciami, ktoré výrazne zvýšili jadrovú bezpečnosť. Elektráreň počas svojej prevádzky vyrobila celkovo viac ako 159 miliónov megawatthodín.