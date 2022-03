JESS bude zelený vodík pre autobusy vyrábať v Trnave – Modranke, náklady dosiahnu približne štyri milióny eur

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) plánuje umiestniť výrobu zeleného vodíka pre dopravu do logistického areálu v Trnave – Modranke. Vodík tu bude vyrábať elektrolýzou, v pilotnej etape s jedným elektrolyzérom s maximálnou kapacitou 0,45 tony vodíka denne.

Toto množstvo by stačilo na natankovanie približne 20 – 25 autobusov, reálne sa predpokladá len približne polovičná výroba. Uvažovaných desať autobusov by bolo rozdelených tak, aby tankovalo denne päť z nich. Vyrobený vodík by mali využívať aj nákladné automobily logistického parku.

Zo zámeru, ktorý bol vypracovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vyplýva, že cieľom tohto projektu je zabezpečiť otestovanie všetkých parametrov spojených s výrobou zeleného vodíka a jeho využitia v doprave.

Termín spustenia výroby

S montážou technológie na výrobu vodíka v Trnave – Modranke počíta investor v druhom kvartáli roka 2023. Predpokladaný termín spustenia výroby je štvrtý kvartál roku 2023. Celkové náklady odhaduje na približne 4 milióny eur.

Výroba zeleného vodíka v Trnave – Modranke je priamo naviazaná na fungovanie fotovoltickej elektrárne, ktorá bude v Jaslovských Bohuniciach. V tomto prípade už spoločnosť JESS predložila svoj zámer úradom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie očakáva v prvej polovici tohto roka, potom bude nasledovať verejné obstarávanie a samotná výstavba takejto elektrárne.

Podmienky na skladovanie vodíka

Predseda predstavenstva JESS Roman Sporina ešte v závere minulého roka informoval, že súčasťou vodíkového hospodárstva v Trnave – Modranke bude okrem samotnej výroby zeleného vodíka aj vytvorenie podmienok na jeho skladovanie a čerpanie do dopravných prostriedkov.

Spoločnosť má podpísanú dohodu o spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, jeho predseda Jozef Viskupič chce zelený vodík čo najviac využívať v autobusoch prímestskej dopravy. V prvej fáze by podľa neho malo v oblasti Trnavy, Hlohovca, Piešťan a Senice jazdiť 8 – 10 autobusov na vodíkový pohon.