Juh západného Slovenska bude mať inteligentnú elektrickú sieť, za 290 miliónov

Na juhu západného Slovenska plánujú energetici vybudovať inteligentnú elektrizačnú sústavu. Projekt Danube InGrid za takmer 290 miliónov eur na Slovensku realizuje Západoslovenská distribučná (ZSD) a Slovenská elektrizačná prenosovú sústava (SEPS). V Maďarsku je to prevádzkovateľ distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (EED). „V októbri tohto roka získal slovensko-maďarský projekt spoločného záujmu Danube InGrid doteraz najvyššie grantové spolufinancovanie v kategórii smart grid z európskeho finančného nástroja CEF 102 miliónov eur,“ informovala spoločnosť ZSD.

Modernizácia technológie v 150 transformačných staniciach

Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, a to pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Dotknutým územím je región západného Slovenska a severozápadného Maďarska. Spoločnosť ZSD sa sústredí predovšetkým na modernizáciu technológie v 150 transformačných staniciach, budovanie nových rozvodní, budovanie optickej siete v dĺžke 320 kilometrov a implementáciu IT riešení vrátane systémov kybernetickej bezpečnosti.

Projekt inteligentnej sústavy ACON Smart Grids

Projekt Danube InGrid je súčasťou medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o projekt distribučných spoločností (ZSD a E.ON Distribuce), historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.