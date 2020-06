Klimatické ciele budú stáť úniu každoročne 260 miliárd

Európska únia bude každoročne potrebovať dodatočné investície v objeme približne 260 miliárd eur, aby bola do roku 2030 schopná dosiahnuť svoje aktuálne klimatické a energetické ciele. Vyplýva to z odhadu Európskej komisie (EK), na ktorý sa odvoláva Nariadenie o udržateľných investíciách v EÚ. Návrh legislatívy schválil vo štvrtok Európsky parlament (EP).

Šesť cieľov v oblasti ochrany životného prostredia

Nariadenie prináša šesť cieľov v oblasti ochrany životného prostredia. Hospodársku činnosť umožňuje označiť ako environmentálne udržateľnú iba v prípade, ak prispieva aspoň k jednému z nich a zároveň výrazne neohrozuje dosahovanie žiadneho z ďalších piatich cieľov.

Medzi šesticu cieľov patria zmierňovanie zmien klímy, adaptácia na zmenu klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo (vrátane predchádzania vzniku odpadu a zvýšenia miery využívania druhotných surovín), prevencia a kontrola znečisťovania, ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Aktivity, ktoré sú nezlučiteľné s cieľom klimatickej neutrality, zároveň sú však považované za nevyhnutné pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, budú označené ako transformačné alebo podporné činnosti. Úroveň emisií skleníkových plynov pri týchto činnostiach však musí zodpovedať najlepšiemu výkonu v danom odvetví, informoval ďalej EP v tlačovej správe.

Zemný plyn a jadrová energia

Tuhé fosílne palivá ako čierne a hnedé uhlie sú z tohto rámca vyňaté. Zemný plyn a jadrová energia by však mohli byť označené ako transformačné alebo podporné činnosti v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, na základe ktorej nesmú spôsobovať žiadne významné škody.

Nové nariadenie musí byť pred vstupom do platnosti zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Európska komisia bude pravidelne aktualizovať technické kritériá kontroly transformačných a podporných činností. Do 31. decembra 2021 by ich mala posúdiť a zadefinovať kritériá na identifikáciu činností, ktoré majú výrazne negatívny vplyv na environmentálnu udržateľnosť.