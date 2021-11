Košický kraj začal s prácami na vrte pri Čižaticiach, bude mať hĺbku viac ako 2-tisíc metrov

V týchto dňoch ukončil Košický samosprávny kraj (KSK) prípravné práce a začal s realizáciu úvodnej časti vrtu pri Čižaticiach v okrese Košice – okolie.

Vrt realizuje konzorcium firiem Rotaqua z Maďarska a Rhodes Slovakia, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„S malou vrtnou súpravou sme sa dostali do hĺbky 30 metrov. Ide o prípravné práce pre veľkú vrtnú vežu, vďaka ktorej sa budeme vedieť dostať do viac ako dvetisíc metrovej hĺbky, prípadne do hĺbky, v ktorej sa nachádza zdroj termálnej vody. Pôjde o pomerne hlboký vrt, výdatnosť a teplota vody by mala byť podobná ako pri vrte v neďalekom Ďurkove. Na využitie geotermálneho zdroja však nechceme čakať desiatky rokov. Prevádzku veľkej vrtnej súpravy by sme chceli spustiť po jej preprave a montáži koncom roka. Verím, že čižatický vrt už začiatkom budúceho roka odhalí potenciál, ktorý máme pod povrchom a tento geotermálny zdroj budeme vedieť využiť čo najlepšie v prospech všetkých. Či už to bude akvapark, alebo geotermálne vykurovanie, možnosti sú široké,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Rátali s medzinárodnou spoluprácou

Košická kotlina predstavuje najperspektívnejšiu geotermálnu oblasť na území Slovenska. Čižatická geotermálna štruktúra je severným pokračovaním ďurkovskej štruktúry. Držiteľom prieskumného územia Čižatice – geotermálne vody je spoločnosť GeoSurvey, ktorá patrí pod kraj.

„Čižatický vrt je výnimočný, pretože po ďurkovských vrtoch je druhým s najvyššou teplotou – očakávame až okolo 100 °C. Výnimočná je aj jeho plánovaná hĺbka, približne 2 300 metrov. Samotná šírka vrtu sa bude smerom do hĺbky zužovať – zatiaľ čo horná hrúbka je približne 47 centimetrov, finálna v dolnej časti by mala byť 18 centimetrov. Na Slovensku nemáme spoločnosť, ktorá by dokázala zrealizovať vrt s takýmito parametrami, preto sme rátali s medzinárodnou spoluprácou. Veľkú vrtnú súpravu budú na Slovensko prepravovať po častiach ako nadrozmerný náklad, jej montáž potrvá niekoľko dní,“ uviedol Stanislav Jacko z Ústavu geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Finálna analýza

Na realizáciu geotermálneho vrtu pri Čižaticiach vyčlenila župa zo svojho rozpočtu 1,9 milióna eur, zámer odsúhlasilo Zastupiteľstvo KSK v roku 2019. Geologický dozor nad prácami v Čižaticiach vykonáva TUKE, ktorej úlohou bude počas vrtu odoberať a vyhodnocovať získané vzorky.

V prvej polovici budúceho roka vypracuje finálnu analýzu, ktorá vyráta celkové množstvo využiteľných zásob podzemnej vody. Poskytne údaje aj o prietoku a teplote vody či jej chemickom zložení.