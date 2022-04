Krajniakovo ministerstvo poskytne finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb, pôjde o dotáciu na energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb, ktoré to najviac potrebujú, a subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií. Jednorazová pomoc má ochrániť jej prijímateľov, aby sa takto enormne rastúce náklady nepremietli do úhrad klientov. Pripravený je balík v sume 9,4 milióna eur. Rezort práce a sociálnych vecí o tom informoval v tlačovej správe.

Jednorazová pomoc

Pomoc ministerstvo práce vyplatí jednorazovo v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Smerovať bude pobytovým a ambulantným zariadeniam sociálnych služieb a neštátnym centrám pre deti a rodiny, ktoré rovnako poskytujú služby ambulantnou a pobytovou formou. Ministerstvo práce pri nastavení výšky dotácie a jej adresnosti vychádzalo z prieskumu o náraste nákladov na energie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb.

Dotácia je určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška je určená na základe druhu a formy poskytovanej služby. Najvyššia suma na jedno miesto je 145 eur pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou. Podmienkou je, že sa služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára tohto roka a tiež, že obsadenosť miest je minimálne 50 percent.

O dotáciu môžete požiadať písomne

Pre akreditované centrá pre deti a rodiny a ďalšie akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou alebo terénnou formou je dotácia stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6-tisíc eur na jeden takýto subjekt.

O dotáciu možno žiadať písomne. Zariadenia sociálnych služieb musia žiadosť doručiť na ministerstvo práce do 31. mája tohto roka. Centrá pre deti a rodiny a s tým spojené subjekty majú na podanie žiadosti o dotáciu spolu s dokladmi, ktoré preukazujú zvýšené náklady na energie, čas do 30. novembra tohto roka. Vzor žiadosti o dotáciu aj s ďalšími podmienkami zverejní ministerstvo práce do 6. mája tohto roka na svojom webovom sídle.