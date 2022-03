Litva je ochotná zastaviť dovoz ropy a zemného plynu z Ruska, vyhlásil prezident Nauseda

Litva je ochotná zastaviť dovoz ropy a zemného plynu z Ruska. Vyhlásil to v stredu litovský prezident Gitanas Nauseda. Takýto krok by vytvoril určité problémy, neboli by však kritické, povedal prezident podľa spravodajského portálu BBC.

Litva v roku 2019 dostala z Ruska zhruba 63 percent dovezenej ropy. Číslo sa podľa Nausedu znížilo po tom, ako litovská rafinéria prestala nakupovať ruskú ropu.

Západné krajiny po útoku Ruska na Ukrajinu koncom minulého mesiaca uvalili na Moskvu sankcie. Spojené štáty zakázali dovoz ruských energií, zatiaľ čo Veľká Británia postupne ukončuje dovoz ruskej ropy.

Európska únia, ktorá z Ruska odoberá zhruba 40 percent spotrebovaného plynu, uviedla, že závislosť od tohto zdroja palív do roka zníži o dve tretiny.