Macron je proti výstavbe nového plynovodu Iberia, podľa neho potrebujeme viac energie z jadra a obnoviteľných zdrojov

Francúzska vláda napriek energetickej kríze na kontinente nepodporuje myšlienku výstavby nového plynovodu na prečerpávanie zemného plynu Iberia medzi Pyrenejským polostrovom a zvyškom Európy. Pred stretnutím lídrov štátov Európy v Prahe to povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Čo potrebuje Európa?

Počas vojny na Ukrajine sa krajiny Európskej únie snažili nájsť spoločnú reč, ako odstaviť blok od závislosti od ruského plynu. Španielsko presadzuje výstavbu ďalšieho a väčšieho plynovodu do Francúzska. Tento plán v stredu podporil aj nemecký kancelár Olaf Scholz.

Macron v českej metropole uviedol, že existujúce plynovody medzi Španielskom a Francúzskom sa v súčasnosti využívajú len na 50 až 60 % svojej kapacity. „Čo potrebuje Európa v najbližších rokoch? Produkovať viac elektriny na svojej pôde a mať stratégiu obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie,“ povedal francúzsky líder.

Priorita v iných projektoch

Vybudovanie nového plynovodu by si podľa Macrona vyžiadalo päť až osem rokov. Naznačil, že Francúzsko nechce dlhodobo dovážať veľké množstvá plynu. „Myslím si, že našou prioritou je skôr väčšie prepojenie elektrickej energie v Európe, takže som skôr za tieto projekty,“ povedal.

Minulý mesiac portugalský premiér povedal, že európske úrady zvažujú vedenie skvapalneného zemného plynu zo Španielska do Talianska. To by mohol byť spôsob, ako obísť Francúzsko.