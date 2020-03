Malá vodná elektráreň Iliaš je opäť v hre

Malá vodná elektráreň (MVE) v Iliaši v Banskej Bystrici je opäť na posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Po šiestich rokoch tak plánovaná investícia bratislavskej firmy Rutland a.s. vo vtedajšej výške 5,5 mil. eur je znovu v hre. Ide o dôsledok rozhodnutia súdov, ktoré vyhoveli žalobe ochranárskych organizácií. Posudzovanie zámeru musí odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Banskej Bystrici (OÚ BB) opätovne posúdiť podľa zákona EIA, ktorý bol v platnosti v deň pôvodného podania zámeru, teda účinný od 1. októbra 2013 do konca roka 2014.

Negatívny postoj samosprávy

Vedenie mesta pod Urpínom a poslanci mestského zastupiteľstva už dlhodobo deklarujú svoj negatívny postoj k výstavbe MVE na rieke Hron. „Mesto na svojom stanovisku naďalej trvá a odmieta akúkoľvek výstavbu malých vodných elektrární na Hrone. V minulom roku došlo k havarijnej situácii pri MVE v Šalkovej, keď sa hladina rieky výrazne znížila. Je to jasný dôkaz toho, aké devastačné následky majú takéto stavby na životné prostredie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková s tým, že podľa samosprávy Okresný úrad v súčasnosti koná v zmysle platnej legislatívy.

Malá vodná elektráreň mala byť umiestnená na okraji priemyselnej zóny v časti Iliaš, ktorá je súčasťou mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici. Jej cieľom je výroba elektrickej energie využitím hydroenergetického potenciálu Hrona v danej lokalite. „Vodná elektráreň Iliaš zároveň zabezpečuje v priľahlom úseku rieky Hron stabilizáciu koryta rieky a jej brehov nad a pod vzdutím hate a vodnej elektrárne,“ uvádza sa v zámere. Investor chcel začať stavať v roku 2014 a ukončiť výstavbu a spustiť prevádzku mal pôvodne v roku 2015.

Rozhodnutie okresného úradu

Okresný úrad Banská Bystrica rozhodol v roku 2014, že stavba nebude posudzovaná na vplyvy na životné prostredie. Proti rozhodnutiu sa postavili ochranárske organizácie, ktoré argumentovali tým, že MVE v časti Iliaš by prehradila rieku Hron. Z tečúcej vody by sa stala stojatá, čo by zhoršilo podmienky pre život vodných živočíchov ako aj pre vodnú turistiku, ktorá sa na Hrone významne rozvíja. Žalobou na súde za pomoci občianskeho združenia VIA IURIS sa rozhodli dosiahnuť, aby sa výstavba MVE posudzovala podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Toto sa im nakoniec podarilo, keď po verdikte Najvyššieho súdu SR rozhodol Krajský súd Banská Bystrica v septembri 2018 a OÚ BB opätovne zámer posudzuje.