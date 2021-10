Medzinárodná námorná komora chce lodný priemysel bez emisií uhlíka, stanovila si cieľový rok

Medzinárodná námorná komora (ICS) v utorok uviedla, že jej členovia sa budú snažiť o dosiahnutie nulových emisií uhlíka do roku 2050. Nasledovala tak záväzok Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA), ktoré v pondelok prezentovalo rovnaký cieľ.

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) chce do roku 2050 znížiť emisie z medzinárodnej lodnej dopravy o 50 percent. Ako povedal predseda ICS Esben Poulsson, „nulové emisie uhlíka je možné dosiahnuť do roku 2050, no iba za predpokladu, že vlády prijmú naliehavé rozhodnutia potrebné na zvládnutie tohto procesu.“

Ekologickí aktivisti tieto správy privítali s opatrnosťou. Poznamenali, že návrh sa týka iba oxidu uhličitého, nie iných emisií skleníkových plynov.