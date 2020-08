Minister Sulík by nedal Smerákom manažovať ani Miletičku, zahraničný investor vo VSE je podľa neho pre štát lepší

Minister hospodárstva Richard Sulík stále nevysvetlil za akých okolností vyjednal so spoločnosťou E.ON 35 miliónov eur za vzdanie sa predkupného práva v spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE). „Je to výsledná cena z jednaní,“ povedal v relácii televízie Markíza Na Telo minister Sulík. Podľa neho Slovensko nemalo na to, aby využilo svoje predkupné právo na kúpu 49-percentného podielu vo VSE. „Tá cena bola strašne vysoká. Môžem povedať, že bola medzi 700 a 800 miliónov eur,“ dodal Sulík, ktorý je presvedčený, že pre Slovensko sa nič nezmení, naďalej zostáva majoritným akcionárom u východoslovenských energetikov.

Strategická chyba štátu

Bývalý minister hospodárstva a nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Žiga považuje kroky súčasného vedenia ministerstva hospodárstva za chybný krok. „Urobili ste strategickú chybu. Štát by sa mal uchádzať o vlastníctvo v energetických podnikoch. Mali ste použiť peniaze z EÚ na kúpu energetiky. Získali by sme vplyv na strategický podnik. Prečo 35 miliónov? Ukážte mi nejakú ekonomickú analýzu. Kto vám odsúhlasil, že sa štát nebude uchádzať o predkupné právo?,“ opýtal sa súčasného ministra Žiga. Podľa neho mal na kúpu podniku VSE pripravené peniaze aj štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), z ktorého chcel bývalý minister hospodárstva urobiť štátny energetický holding, ktorý by kontroloval štátne akcie v energetických podnikoch.

Súčasný minister hospodárstva Sulík je presvedčený, že je lepšie ak energetické podniky manažuje zahraničný investor ako štát. „Smeráci čo manažujú, je vždy niečo v strate. To je lepšie nechať manažovať Nemcov, aspoň je z toho rok čo rok zisk. Vám dať manažovať Saharu minie sa vám piesok,“ odkázal bývalému ministrovi Sulík. „To sú také odkazy na úrovni Miletičky,“ reagoval Žiga. Ani Miletičku by som vám nedal manažovať,“ uzavrel Sulík s tým, že štát s nemeckým investorom vyrokoval navyše trojročné predkupné právo na kúpu paroplynovej elektrárne v Malženiciach, ktorá je pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu dôležitým zdrojom elektriny.

Predkupné právo na Malženice

Minister hospodárstva Richard Sulík koncom júla informoval, že štát si neuplatní predkupné právo na nákup 49 percent akcií spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) Holding, a.s. Tie plánuje kúpiť koncern E.ON od skupiny RWE ako súčasť ich celosvetovej dohody. E.ON už na Slovensku vlastní 49 percent akcií v Západoslovenskej energetike (ZSE), a.s. Štát za neuplatnenie predkupného práva zinkasuje od koncernu 35 mil. eur. Súčasťou podpísaného memoranda majú byť aj ďalšie výhody, okrem iného predkupné právo na kúpu paroplynovej elektrárne Malženice.