Mochovce vyrábajú viac elektriny, zvýšili výkon druhého bloku

V Atómovej elektrárni Mochovce vyrábajú viac elektriny. Ešte predtým, ako Slovenské elektrárne dostavali tretí či štvrtý mochovský jadrový blok, zvýšili výkon druhého bloku. „Vyrába o sedem percent viac elektrickej energie bez toho, aby bol zvýšený výkon reaktora, a to vďaka zlepšeniu účinnosti nejadrovej časti elektrárne,“ informovali Slovenské elektrárne. Elektrický výkon druhého mochovského bloku stúpol zo 470 na viac ako 500 megawattov.

Bez zvýšenia nákladov na jadrové palivo

Dokončenie projektu na druhom bloku elektrárne Mochovce by malo ročne pridať na výrobe elektriny až 225 gigawatthodín, čo predstavuje približne ročnú spotrebu osemtisíc slovenských domácností. „A to všetko bez zvýšenia nákladov na jadrové palivo či personálnych nákladov. V najbližších rokoch nám to dokonca prinesie aj zníženie nákladov na udržiavanie spoľahlivosti zariadení,“ zhodnotil riaditeľ Atómových elektrární Mochovce Martin Mráz.

Od polovice augusta tohto roka začali elektrárne s výmenou prvej z dvoch turbín druhého bloku, ktorý vtedy pracoval len na polovičný výkon. Od 12. septembra boli práce projektu zahrnuté do harmonogramu prác počas generálnej odstávky druhého bloku a po jej ukončení ostal na päťdesiatpercentnom výkone, s jednou vymenenou turbínou. Práce na výmene druhej turbíny pokračovali a 29. októbra ju prifázovali do elektrizačnej sústavy a nasledovali jej testy na rôznych výkonových hladinách.

Životnosť turbín štyridsať rokov

Výkon jednej turbíny pri teplote chladiacej vody 21 celziových stupňov je vyše 250 megawattov. Životnosť turbín po ich modernizácii bude štyridsať rokov, pričom druhý blok elektrárne v Mochovciach dodáva elektrickú energiu do siete od konca roka 1999.

„V rámci projektu bol na oboch turbínach vymenený nadrozmerný stotonový vysokotlakový diel aj nízkotlakové diely turbíny, elektronický regulátor a veľkorozmerné 400-kilovoltové blokové transformátory. Turbíny pred finálnym prevzatím od dodávateľa ešte prejdú dynamickými skúškami,“ konštatovali Slovenské elektrárne.

Rozdiel vo výrobe elektriny v Mochovciach (červená krivka) pred a po zvýšení výkonu bloku, až kým sa na začiatku novembra 2020 nedostali na úroveň jadrovej elektrárne Bohunice V2 (modrá krivka), kde podobné zvýšenie výkonu na 500 MW už Slovenské elektrárne zrealizovali v roku 2010.