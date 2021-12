Na západe Slovenska vyrastie veterný park s niekoľkými elektrárňami, výstavbu brzdia stavebné povolenia

Spoločnosť Green Energy holding plánuje v okrese Šaľa vybudovať veterný park s ôsmimi veternými elektrárňami. Každá z nich by mohla vyrobiť približne 15-tisíc MWh elektrickej energie ročne, celý veterný park by tak mohol dodávať do verejnej siete 120-tisíc MWh ročne. Vyplýva to zo zverejneného zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Green Energy má na celom Slovensku v rôznom stupni rozpracovanosti viac takýchto zámerov. V prípade veterných elektrární v katastri obcí Horná Kráľová a Hájske v okrese Šaľa v zámere uvažuje s výškou ich veží 160 až 170 metrov a priemerom rotora 150 až 180 metrov. So začiatkom výstavby počíta po získaní potrebných stavebných povolení približne v roku 2025, samotná výstavba by nemala trvať viac ako 18 mesiacov.

Životnosť veterných elektrární je naprojektovaná na 25 rokov. Konkrétny typ veterných elektrární zatiaľ nebol určený, známy bude až pri výbere dodávateľa. Výšku investície spoločnosť v zverejnenom zámere neuviedla.

Navrhovaný veterný park má podľa Green Energy Holding pomôcť Slovensku naplniť ciele v záväzku zvýšiť podiel vyrábanej energie z obnoviteľných zdrojov.