Nafta stále hľadá možnosti uskladnenia obnoviteľných zdrojov

Slovenská spoločnosť Nafta, ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky zemného plynu, plánuje naďalej pokračovať v projektoch inovatívneho skladovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE). „Podzemné zásobníky plynu vytvárajú veľký potenciál pre skladovanie energie z rôznych zdrojov. Dnes sa totiž zelené energie dajú skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostávajú často nevyužité,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk firma. Nafta v súčasnosti patrí medzi inovátorov, ktorí testujú uskladňovanie obnoviteľných zdrojov energií v podzemných zásobníkoch zemného plynu.

Vodík v podzemných zásobníkoch

Spoločnosť Nafta vidí veľký potenciál pri skladovaní vodíka v podzemných zásobníkoch. „Chceme preskúmať možnosti vybudovania podzemného zásobníka vodíka v slovenských podmienkach. Preto sme v spolupráci s výskumnými inštitúciami a univerzitami na Slovensku pripravili spoločný projekt. Zámerom je preskúmať správanie vodíka v podzemných ložiskách zemného plynu, jeho interakciu s abiotickými a biotickými zložkami, ako aj jeho správanie v samotných makroštruktúrach úložiska energie,“ doplnila firma. Na tento projekt chce Nafta získať finančné prostriedky aj z verejných zdrojov, keďže podľa nej projekt bude významným prínosom pre celý energetický trh.

„Úspešný projekt môže byť v budúcnosti jednou z možností uskladňovania nadbytočnej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú zatiaľ vie ľudstvo skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostáva často nevyužitá. Takéto riešenie by zvýšilo atraktivitu OZE, dovolilo by im naďalej rásť a odrazilo by sa aj na významnom znižovaní emisií,“ myslí si Nafta.

Projekt Underground Sun Storage

Najperspektívnejšie inovatívne projekty budúcnosti sa podľa spoločnosti Nafta týkajú najmä zvýšenia hodnoty zásobníka, a to či už cestou zvýšenej flexibility, efektivity alebo v projektoch zameraných na skladovanie energie vyrobenej z rôznych zdrojov. „Práve takýmto projektom bol aj Underground Sun Storage, na ktorom sme spolupracovali so spoločnosťou RAG. Projekt ukázal, že skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom je technicky realizovateľné aj v poréznom type ložísk. Projekt bol v rámci Európy jedinečný v tom, že sa realizoval v laboratórnych podmienkach a v druhej fáze aj priamo na vyťaženom ložisku zemného plynu,“ dodala.

Primiešavanie vodíka do plynu

Známym nedostatkom pri veterných, ako aj fotovoltaických elektrárňach je nepredvídateľnosť výroby vzhľadom na závislosť od počasia, a tým ich nestálosť. Elektrinu, ktorú vyrábajú, zatiaľ nevieme vo veľkom rozsahu efektívne skladovať. Preto je podľa slovenského prevádzkovateľa plynových zásobníkov potrebné obnoviteľné zdroje skombinovať s inými energonosičmi. „Jedným z nich je vodík a jeho primiešavanie do zemného plynu. Týmto spôsobom je možné využiť existujúcu plynárenskú infraštruktúru, čo môže významne zlacniť transformáciu energetiky a urobiť ju ekonomicky dostupnejšou. Navyše vodík je považovaný za jednu z najčistejších foriem energie na Zemi, nakoľko pri jeho reakcii s kyslíkom nevznikajú žiadne oxidy uhlíka,“ konštatovala Nafta.