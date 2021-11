Najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná. Ako usporiť na energiách?

Teplé dni vystriedali chladné večere. Domácnosti sfunkčnili radiátory, podlahové vykurovania či kozuby. Vykurovanie našich domácností zákonite prináša aj zvýšené náklady pre rodiny.

Ani teplo, podobne ako ostatné energie, totiž nie je zadarmo. Už viac ako tri mesiace počúvame z každej strany, že nás čakajú drahšie energie.

Keďže najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná, opýtali sme sa našich najväčších energetikov, ako môžeme na energiách usporiť.

Treba regulovať svoju spotrebu

Domácnosti môžu výrazne ušetriť tepelnú energiu na vykurovanie dodržiavaním viacerých odporúčaní. Ako upozorňuje senior manažér pre centrálne zásobovanie teplom spoločnosti Veolia Energia Slovensko Peter Kurilla, domácnosti by mali prostredníctvom funkčných termoregulačných ventilov na radiátoroch regulovať svoju spotrebu.

Pri vetraní treba termostatickú hlavicu otočiť na najnižšiu hodnotu. „Predíde sa tak zbytočnému okamžitému zvýšeniu výkonu radiátora, čím sa zamedzí úniku tepelnej energie pri vetraní,“ vysvetlil pre portál vEnergetike.sk Kurilla, ktorý odporúča vetrať krátko, ale intenzívne. Pri dlhodobom vetraní totiž dochádza k nadmernému vychladzovaniu stien miestností.

Pri odchode z bytu, napríklad do zamestnania, a v nočných hodinách je možné nastavením nižších hodnôt na termostatických hlaviciach na niekoľko hodín utlmiť výkon radiátorov a dočasne tým znížiť vnútornú teplotu o 4 až 5 °C. „Tu sa prejaví úspora až 25 % počas trvania tlmeného vykurovania. Je potrebné si uvedomiť, že zníženie teploty v byte o 1 °C znamená úsporu až približne 6 %. To znamená, že znížením vnútornej teploty, napríklad z 23 °C na 20 °C, sa v byte počas daného obdobia ušetrí až 18 % nákladov na vykurovanie,“ upozornil Kurilla.

Optimálna úroveň teploty vo vykurovaných priestoroch určená vyhláškou ministerstva hospodárstva: obývacie miestnosti – obývacia izba, spálňa, jedáleň s kuchynským kútom, pracovňa, detská izba: 21 °C

kuchyňa: 20 °C

kúpeľňa: 24 °C

WC: 20 °C

vykurované vedľajšie miestnosti (predsieň, chodba): 15 °C

vykurované schodište: 10 °C

Výmena kotla

Východoslovenská energetika (VSE) odporúča domácnostiam v čase vykurovacej sezóny venovať pozornosť vykurovaniu a hlavne kotlom. Výmenou starého nekondenzačného kotla za nový kondenzačný môžu totiž ušetriť a dosiahnuť minimálne 10-percentnú úsporu zemného plynu.

„Našim zákazníkom dávame na výber niekoľko tipov plynových kotlov. Zároveň im ponúkame výhodné financovanie prostredníctvom mesačných splátok, pravidelné servisné prehliadky a 5-ročnú záruku,“ uviedla špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková.

Vykurovanie tvorí väčšinou najvyššiu položku nákladov za prevádzku domácnosti. Energetická úspora pri správnom manažmente vykurovania sa môže podľa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) pohybovať až do výšky 30 %. Šetrné vykurovanie je spojené nielen s vhodným telesom, ale aj nastavenou teplotou a vetraním. „Aktuálne sú trendom výmeny klasických plynových kotlov za kondenzačné plynové kotle, pri ktorých úspora energie dosahuje 12 a viac percent,“ doplnil hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Pozor na vetranie a záclony

Aj podľa najväčších plynárov platí, že by sme nemali prekurovať. Správnou reguláciou vnútornej teploty môžeme ušetriť až 20 % energie na vykurovanie.

„Dobre fungujú aj praktické rady týkajúce vetrania. Otvárať okná by sme mali maximálne trikrát denne na kratší čas, rovnako by sme si mali dať pozor na to, aby nám záclony nezakrývali radiátor, pretože tak bránia efektívnemu šíreniu tepla a samozrejme neskrývať radiátor a vykurovacie telesá za rôzne kusy nábytku,“ povedal Šebesta.

Najefektívnejším a tepelne najúspornejším spôsobom vetrania je podľa Západoslovenskej energetiky riadené vetranie – formou rekuperácie. „Ak takéto technické vybavenie dom nemá, tak potom je najefektívnejšie vetrať nárazovo – intenzívne počas krátkeho času, aby sa nestihli ochladiť steny, ale zároveň aby sa stihol vymeniť vzduch v miestnosti,“ podotkla hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

„V období od januára do februára sa odporúča vetrať 4 až 6 minút a na jar v marci a v apríli 10 až 12 minút,“ dodala hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky (SSE) Michaela Krivá, ktorá taktiež upozorňuje na záclony. „Vedeli ste, že záclonou siahajúcou po parapetnú dosku usmerníte prúdenie tepla do miestnosti, čím sa ušetrí až 25 % energie?,“ pýta sa Krivá.

Nevypínajte kúrenie

Západoslovenskí energetici neodporúčajú pri odchode z domu vypínať kúrenie na príliš nízku teplotu, a pri návrate ho opätovne spúšťať. „Práve pri takomto nárazovom nábehu kúrenia dochádza k vyššej spotrebe energie. Lepšie je aj počas neprítomnosti temperovať na rozumnú nízku teplotu,“ konštatovala Dobošová.

Nájdite úniky vzduchu

Prievany sú podľa stredoslovenských energetikov jednou z najväčších príčin zbytočného čerpania energií vo vašej domácnosti. „Ak sa ich čím skôr zbavíte, môžete ušetriť od 5 do 30 % vašich ročných nákladov na energiu, takže je rozumné riešiť ich okamžite,“ podotkla Krivá.

SSE má aj jednoduchý trik, ako úniky vzduchu efektívne nájsť. „Zatvorte všetky okná a vchodové dvere, nechajte otvorené len vnútorné dvere. Zapáľte vonnú tyčinku a prejdite s ňou okolo okrajov bežných únikových miest ako sú elektrické zásuvky, vypínače, okenné rámy, vetracie otvory a viac-menej všade, kde sa prelínajú dva rôzne materiály. Kdekoľvek bude dym uchádzať, tam máte nedostatočnú izoláciu,“ povedala Krivá.

V bytoch uniká až 40 % tepla cez okná, preto je rozumné nahradiť okná s dvojitým zasklením izotermickými oknami, čo v konečnom dôsledku podľa SSE zníži stratu tepla o približne 50 %. V domoch platí rovnaké odporúčanie v rámci okien, ktoré spolu so stenami spôsobujú únik tepla od 20 až 35 %.

Strecha si tiež zaslúži pozornosť, keďže v rodinných domoch prepustí až 30 % tepla. „Ak sa chystáte na výstavbu rodinného domu, precízne zvážte orientáciu – okná orientované na juh majú výrazne nižšie straty tepla. Steny domu môžete zase natrieť rôznymi, dnes už široko dostupnými nátermi a izolačnými materiálmi,“ uzavrela Krivá.

Tipy na úsporu energií od plynárov z SPP A) Varenie Kuchyňa so všetkými pomocníkmi v podobe rôznych spotrebičov, ktoré nám uľahčujú varenie je celkovo významným zdrojom spotreby energie. Starý za nový spotrebič, teda aj napríklad aj rúru, mikrovlnku, či varnú dosku alebo sporák sa oplatí vymeniť za nový vtedy, ak je spotreba energie v prípade nového spotrebiča významne nižšia. Ušetriť vieme aj vtedy, ak budeme dávať pozor už na to, v akom hrnci varíme. Priemer dna hrncov by totiž mal zodpovedať priemeru platničky elektrického sporáka. Už o 3 cm väčší priemer dna nádoby zvýši spotrebu energie až o 30 %. A opäť ušetríme nielen peniaze, ale aj životné prostredie, keďže správnym varením môžeme zmenšiť svoju osobnú uhlíkovú stopu až o 55 kg emisií CO2 za rok. Rovnako infračervené a indukčné varné dosky dokážu urýchliť prípravu jedla a znížiť spotrebu energie pri príprave jedla o 30 až o 50%. Ušetriť môžeme rovnako tiež používaním pokrievok, či využitím zvyškového tepla na dovarenie, ak vypneme tepelný zdroj 5 až 10 minút pred koncom prípravy jedla. C) Pranie Nové energeticky úsporné typy práčok majú až o 50 % nižšiu spotrebu vody ako staršie modely. Práčka sa podieľa na spotrebe elektrickej energie v domácnosti približne 11-timi%.Ak znížime teplotu pri praní zo 60°C na 30°C dokážeme ušetriť až 25% energie. Dnešné pracie prostriedky nám už umožňujú kvalitne vyprať prádlo, aj pri nižších teplotách. Ak máme sadzby elektriny s vysokou a nízkou tarifou, ušetriť vieme napríklad vďaka funkcii odložený štart, ktorá nám umožní prať v dobe vhodnejšej tarify. Platí tiež, že by sme mali prať vtedy, ak dokážeme zaplniť odporúčaný objem prádla v bubne práčky, to znamená, na jedno pranie nie priveľa, ani primálo bielizne. Zároveň by sme nemali zabudnúť vybrať si správny program prania. Najviac elektriny totiž práčka spotrebuje práve na ohrev vody. Rovnako môžeme ušetriť vďaka starostlivosti o našu práčku. To znamená pravidelne odstraňovať vodný kameň, ktorý zvyšuje spotrebu. D) Ohrev vody Práve príprava teplej vody predstavuje značnú časť celkových nákladov na energie v domácnosti. V prvom rade je potrebné dbať na to, aby rozvody teplej vody k miestu spotreby boli čo najkratšie a správne izolované, aby sa teplo v rozvodoch nestrácalo. Spotreba teplej vody bezprostredne súvisí aj s počtom ohrevov vody. Ak znížime spotrebované množstvo ale aj teplotu na ktorú je voda ohrievaná, znížime aj počet samotných ohrevov. Pozor by sme mali dať aj na zbytočne vysoké nastavovanie teploty vody v bojleri na teplotu 80 či 90 °C. Je to veľmi neefektívne. Ak máme doma zásobník teplej vody, stačí nastaviť teplotu na termostate na Ideálnych 55°C. E) Sprchovanie Spotrebu teplej vody vieme ušetriť napríklad sprchovaním namiesto kúpania vo vani a využitím úspornej sprchovacej hlavice s nastaviteľným prietokom vody. Dôležitý je aj režim sprchovania. Ak nebudeme mať vodu pustenú po celý čas sprchovania, dokážeme ušetriť až 60% spotreby teplej vody. Odporúčame tiež zvážiť kúpu perlátorov tak na vodovodné batérie ako aj na úspornú sprchovú hlavicu. Perlátory miešajú vodu so vzduchom a zmenšujú prietokový profil. Tým sa zväčšuje objem, znižuje prietokové množstvo vody a zvyšuje rýchlosť prúdenia. Výsledkom je úspora spotreby vody.A samozrejme, pozor na kvapkajúce kohútiky.