Nemám na zaplatenie účtov za elektrinu a plyn. Ako to riešiť?

Domácnosti alebo podnikatelia, ktorí majú pre pandémiu koronavírusu problémy s platením účtov za elektrinu či plyn, by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa energií. Ako informuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), so svojím dodávateľom by si odberatelia mali dohodnúť splátkový kalendár.

„V tomto smere verejne vyzývame regulované subjekty, aby mali k dispozícii vyškolený personál, ktorý sa bude snažiť každý jednotlivý prípad ústretovo riešiť vo forme praktických platobných plánov na pomoc zákazníkom v domácnostiach. Akákoľvek dohoda o splátkach by mala brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti týkajúce sa zákazníka,“ uviedol regulačný úrad.

Regulačný úrad odberateľov energií upozorňuje, že ak majú obavu pred šírením ochorenia COVID-19 pri odpočtoch elektromerov a plynomerov, majú možnosť nahlásiť ich stav aj inou formou.

„Odberatelia majú možnosť nahlásiť stav ich zariadenia telefonicky, priamo na stránke distribútora alebo prostredníctvom elektronickej aplikácie, ktorú nájdu na stránkach konkrétnej distribučnej spoločnosti, pod ktorú patria aj s presným postupom,“ konštatoval regulátor.

Agentúra SITA osloví k téme aj najväčších dodávateľov energií.