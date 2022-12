Nemecko má prvý terminál na skvapalnený zemný plyn, ešte túto zimu otvoria aj ďalšie dva

Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu slávnostne otvoril prvý terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Nemecku. Vyhlásil, že rýchlosť, s akou bol uvedený do prevádzky, je signálom, že najväčšia európska ekonomika zostane silná.

Na otvorení boli aj ministri

Na inaugurácii v severomorskom prístave Wilhelmshaven sa okrem Scholza zúčastnil aj minister hospodárstva Robert Habeck a minister financií Christian Lindner.

Nemecko pripisuje veľkú dôležitosť niekoľkým novým terminálom na skvapalnený zemný plyn, ktoré sa snaží postaviť od vypuknutia vojny na Ukrajine.

Ďalšie dva terminály

Terminály sú súčasťou snahy zabrániť energetickej kríze. Úsilie zahŕňa aj dočasnú reaktiváciu starých ropných a uhoľných elektrární a predĺženie životnosti posledných troch nemeckých jadrových elektrární, ktoré mali byť na konci tohto roka odstavené.

Scholz niekoľko dní po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári oznámil, že vláda sa rozhodla urýchlene postaviť prvé dva LNG terminály. „Keď sme povedali, že napríklad takýto terminál by sa tu vo Wilhelmshavene mal postaviť už tento rok, mnohí hovorili, že je to nemožné a nikdy sa to nepodarí. Opak je pravda,“ povedal Scholz.

Ďalšie dva terminály majú byť otvorené ešte túto zimu a ďalšie tri budú k dispozícii budúcu zimu. Scholz uviedol, že ich celková kapacita bude vysoko nad polovicou z celkového množstva ruského plynu, ktorý bol do Nemecka dodaný minulú zimu.