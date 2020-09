Nemecko možno prehodnotí podporu plynovodu Nord Stream 2

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v kauze otrávenia ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného nevylučuje zastavenie podpory pre rusko-nemecký plynovod Nord Stream 2. Naznačil to v pondelok kancelárkin hovorca Steffen Seibert. Podobne sa vyjadril v nedeľu minister zahraničných vecí Heiko Maas. Ako uviedol v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag, slabá podpora vyšetrovania zo strany Moskvy by mohla Berlín prinútiť, aby prehodnotil osud plynovodu Nord Stream 2.

Berlín chce z Moskvy skorú odpoveď

„Aj kancelárka je presvedčená, že by bolo chybou čokolvek vylúčiť,“ uviedol Seibert na tlačovej konferencii, kde ho novinári vyzvali, aby zaujal stanovisko k Maasovým vyjadrenia. Berlín chce z Moskvy skorú odpoveď, hoci neočakáva, že príde o niekoľko dní, „určite však nehovoríme o mesiacoch alebo konci roka,“ povedal minister. Podľa agentúry AP Merkelová doteraz trvala na tom, aby sa prípad Navaľný a projekt Nord Stream posudozvali ako dve oddelené záležitosti.

Spolupráca Nemecka pri výstavbe plynovodu Nord Stream 2 čelí dlhodobej kritike z USA. Začiatkom augusta traja republikánski senátori pohrozili uvalením sankcií na prevádzkovateľa prístavu v Baltskom mori, ktorý sa nachádza v Merkelovej volebnom obvode a slúži ako východiskový bod pre lode zapojené do prác na plynovode.

Navaľnyj skončil v nemocnici

Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Po hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti v sibírskom Omsku ho previezli do Berlína, kde lekári potvrdili otravu. Navaľnyj je v súčasnosti v umelej kóme. Minulý týždeň nemecká vláda oznámila, že testy vykonané na vzorkách od Navaľného dokázali otravu nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.

Novičokom sa predvlani pokúsili v Anglicku otráviť aj bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Nemecká kancelárka Angela Merkelová po oznámení výsledkov nazvala otrávenie Navaľného pokusom o vraždu a vyzvala na úplné vyšetrovanie. Navaľného podľa jeho spojencov otrávili úmyselne, pričom vinu pripisujú Kremľu. Ten to rázne odmieta a tvrdí, že Rusko od Nemecka ešte nedostalo žiadne informácie.