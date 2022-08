Obmedzovať dodávky elektriny a plynu označil Sulík za extrémne riešenie (video)

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na tlačovej konferencii označil za extrémne riešenia kroky niektorých európskych štátov, ktoré začínajú obmedzovať dodávky elektriny a plynu.

Potvrdil, že už medializované memorandum so Slovenskými elektrárňami dotiahli do podoby finálnej zmluvy. Tú aktuálne poslali na notifikáciu do Bruselu. Odpoveď očakávajú v novembri.

Taktiež sa pracuje na zmene vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá Slovenskému plynárenskému priemyslu umožní uzatvárať štvorročné zmluvy na dodávky plyny.