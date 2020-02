Od začiatku roka klesajú ceny benzínov a nafty, analytička už však predpokladá zmenu

Slovenskí motoristi môžu byť s cenami pohonných látok počas prvých týždňov tohto roka spokojní. Ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských pumpách totiž neustále klesajú. „V porovnaní s úvodom roka je benzín lacnejší o 4 % a nafta až o 5,4 %,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Analytička však v nasledujúcich dňoch očakáva zmenu vývoja cien benzínu na slovenských čerpacích staniciach. „Vzhľadom na rast cien ropy počas predchádzajúcich dvoch týždňov predpokladáme, že ceny benzínu na čerpacích staniciach môžu v nasledujúcom týždni mierne vzrásť,“ predpokladá Glasová.

Benzín je stále drahší ako vlani, nafta je už lacnejšia

Ceny 95-oktánového benzínu sa na našich pumpách v siedmom tohtoročnom týždni oproti šiestemu týždňu znížili už len mierne, a to o 0,2 %. V predchádzajúcich týždňoch klesali výrazne. Cena tohto typu benzínu sa tak nachádza v súčasnosti na priemernej úrovni 1,288 eur za liter. Cena 98-oktánového benzínu bola v sledovanom týždni na úrovni 1,463 eur za liter a klesla tak nepatrne o 0,1 %. Mierne zlacnela aj nafta, a to o 0,3 % na úroveň 1,184 eur za liter.

V medziročnom porovnaní, teda v porovnaní so siedmym týždňom minulého roka, je ale benzín stále o niečo drahší. „Najpredávanejší 95-oktánový benzín sme tankovali minulý týždeň medziročne drahšie o 3,1 %. Majitelia naftových motorov ale už čo, to ušetrili a v medziročnom porovnaní tankovali naftu lacnejšie o 2,4 %,“ podotkla Glasová.

Ropa Brent na svetových trhoch

Ceny na ropnom trhu počas minulého týždňa (7. týždeň) zväčša rástli a ropa Brent sa dostala opäť nad hranicu 57 amerických dolárov za barel. Za cenovým rastom stál podľa analytičky hlavne väčší optimizmus vzhľadom na izolovanie koronavírusu v Číne. Štatistiky o počte nakazených totiž poukázali na spomalenie šírenia sa nákazy.

Aj počas tohto týždňa (8. týždeň) mierili ceny čierneho zlata opatrne smerom nahor. Ropa Brent sa tak už priblížila aj k 60-dolárovej hranici. Napriek tomu sú ale trhy naďalej ovládané obavami z možného šírenia koronavírusu v Ázii. To by totiž mohlo podľa Glasovej znížiť dopyt po rope v dôsledku obmedzenia cestovania do ázijských krajín.

„Utrpieť by mohol aj medzinárodný obchod, keďže by mohlo dôjsť k poklesu dopytu po výrobkoch z Číny a k spomaleniu čínskej ekonomiky. Aktuálne negatívnu náladu na trhoch podporili aj štatistiky o výraznom prepade predaja áut v Číne, ktoré potvrdzujú, že čínska ekonomika v súčasnosti naozaj nie je v dobrej kondícií,“ uzavrela Glasová.