Za prerušenie dodávok ruského zemného plynu môžu podľa Kremľa sankcie, ktoré na Rusko uvalil Západ pre jeho vojnu na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že iné dôvody pre problémy s dodávkami plynu ako sankcie neexistujú.

Ruská energetická spoločnosť Gazprom v piatok oznámila, že pozastavenie dodávok plynu smerujúceho na západ cez plynovod Nord Stream 1 bude predĺžené na neurčito, pretože úniky oleja z turbín potrebujú opravu. Tento krok viedol k prudkému nárastu cien zemného plynu v Európe a zasiahol globálne akciové trhy.

Peskov z toho viní jedine sankcie, ktoré podľa jeho slov bránia správnemu fungovaniu strojov, aj keď odborníci tvrdia, že to nie je pravda. „Vzhľadom na to, že sankcie naďalej fungujú, prinášajú právny a praktický neporiadok do toho, čo súvisí s technickou údržbou,“ povedal Peskov.

Nemeckí predstavitelia ruské vysvetlenia odmietli s tým, že ide len o politickú mocenskú hru. Nemecká spoločnosť Siemens Energy, ktorá vyrobila turbíny, ktoré používa plynovod Nord Stream 1, uviedla, že netesnosti turbín je možné opraviť, kým plyn bude naďalej prúdiť potrubím.