Oko dravca (komentár)

Ministerstvo financií po nátlaku a pripomienkach odbornej či laickej verejnosti nakoniec vyhlásilo výberové konanie aj v spoločnosti, bez ktorej by sme dodávky elektriny mohli len tak túžobne očakávať. Či priame dosadenie svojich ľudí do Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy mesiac po voľbách bola len náhoda alebo úmysel, sa už nikto nedozvie. Ale to nie je ani to najdôležitejšie.

Podstatné je, že v takom podniku musia byť fakt fundovaní ľudia. A to bez ohľadu na to, či nám tu vládnu “červení kméri“, “modrí šmolkovia“ alebo “úplne nezávislé osobnosti“. Len na pripomenutie, dokonca ani pri striedaní vlád “červených kmérov“ a “modrých privatizérov“ si nikto z kompetentných nedovolil odborníkov z takej dôležitej firmy meniť len tak halabala.

Rozhodne minister

Nových, respektíve staronových, najvyšších manažérov firmy SEPS bude vyberať výberová komisia. Pardon, tá len zistí, že či sú všetci kandidáti hodní tejto funkcie. A pridelia im body. Rozhodovať bude Oko dravca. Samotný minister. Minister, ktorý dal do čela výberovej komisie človeka zo svojej bandy. Z tej Obyčajnej bandy, z bandy úplne nezávislých.

Veď, všetko je v poriadku. Nečudujme sa novej vláde, že chce mať na dôležitých miestach v dôležitých podnikoch kontrolu. Svojich ľudí, ktorým veria. Ale na čo sú také cirkusy? Najprv tam priamo dosadíme svojich troch manažérov. Po tom, ako na to upozornia média, že je to v rozpore s ich sľubmi a s vládnym programom, tak sa to snažia zachrániť rečami o dodatočných výberových konaniach. Zbytočný cirkus. Aj tak o všetkom nakoniec rozhodne Oko dravca.

Prihlásia sa?

Bude zaujímavé sledovať, že či tí traja priamo dosadení členovia predstavenstva sa budú uchádzať vo výberovom konaní o svoje pozície. Ak áno, a vyhrajú, tak to môžeme nazvať čistý cirkus Oka dravca. Ak áno, a nevyhrajú, tak môžeme hovoriť o čistom trapase Oka dravca. A ak sa vôbec neprihlásia do výberového konania, tak… už nech si úsudok urobí každý sám…

Autor je šéfredaktorom portálu vEnergetike.sk