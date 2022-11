Okresy na strednom Slovensku čakajú rozsiahle odstávky, bez elektriny ostane 3-tisíc domácností aj lyžiarske stredisko

Počas budúceho týždňa budú v štyroch okresoch Žilinského a Trenčianskeho kraja rozsiahlejšie odstávky elektriny. Pocítia ich takmer tri tisícky domácností v okresoch Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice a Prievidza.

Informoval o tom špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

Elektrina nepôjde v stovkách domácností

V pondelok 14. novembra čaká plánovaná odstávka elektriny obyvateľov obce Nedožery-Brezany v Prievidzskom okrese. „V čase od 6:45 do 16:30 pocíti obmedzenie približne 900 domácností. Na príčine bude oprava ovládacieho prvku na vedení vysokého napätia,“ uviedol Gejdoš.

V utorok 15. novembra by sa mali pripraviť na odstávku elektriny obyvatelia sídliska Kľačno v Ružomberku. Podľa Gejdoša odstávky začnú o 11:30 a potrvajú do 16:15, pričom prerušenie distribúcie na jednotlivých uliciach by nemalo presiahnuť dve hodiny. Obmedzenie je nevyhnutné pre zameranie podzemných káblov vysokého napätia.

Lyžiarske stredisko bude bez elektriny

V stredu 16. novembra majú naplánovanú odstávku v obciach Kláštor pod Znievom, Slovany, Turčiansky Ďur (okres Martin) a obciach Jazernica, Ondrašová, Abramová, Blažovce, Moškovec a Borcová (okres Turčianske Teplice).

V čase od 7:00 do 17:30 nepôjde elektrický prúd na približne 600 odberných miestach pre opravu vzdušného vedenia vysokého napätia.

„Odstávka elektrickej energie v piatok 18. novembra sa dotkne martinskej mestskej časti Podháj-Stráne a lyžiarskeho strediska Martinské hole. Elektrina tu nepôjde od 7:00 do 15:30 pre výruby stromov a porastov v ochrannom pásme distribučnej sústavy,“ dodal Gejdoš.