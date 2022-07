Plyn by do EÚ mohol dodávať Azerbajdžan, pripravuje sa dohoda o dovoze až 20 miliárd metrov kubických

Európska únia (EÚ) sa pripravuje na podpísanie dohody o dovoze zemného plynu s Azerbajdžanom. Cieľom kontraktu je znížiť závislosť od Ruska po prerušení dodávok do Európy. Referuje o tom web euobserver.com.

„Strategické partnerstvo“ medzi EÚ a Azerbajdžanom počíta s „dodávkou kaspického zemného plynu do Európskej únie a prípadne do krajín západného Balkánu s cieľom zvýšiť diverzifikáciu,“ uvádza sa v návrhu dohody, do ktorého mala možnosť nahliadnuť redakcia spomenutého webu.

Podľa návrhu by Azerbajdžan do roku 2027 mohol dodávať do EÚ najmenej 20 miliárd metrov kubických plynu ročne. To by si vyžiadalo „významné investície do rozšírenia siete plynovodov v južnom plynovodnom koridore“, ktoré však návrh dohody podrobne nevyčísľuje. Južný plynovodný koridor je sústava potrubí vedúca z Kaspického mora cez Turecko do juhovýchodnej Európy.

Predstavitelia EÚ odmietli povedať, kedy by mohla byť dohoda podpísaná. Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová však koncom tohto mesiaca cestuje do azerbajdžanskej metropoly Baku a predstavitelia oboch strán budú v utorok 19. júla rokovať v Bruseli.