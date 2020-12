Plynovody budú slúžiť na prepravu vodíka, pripojí sa aj Ukrajina

Keďže Ukrajina je súčasťou európskeho prepravného plynárenského odvetvia, do troch až piatich rokov bude musieť súčasné plynové siete využívať aj na prepravu vodíka, a to čistého alebo jeho zmesi so zemným plynom. Pre portál BusinessCensor to uviedol Stanislav Kazda, riaditeľ pre stratégiu rozvoja Regionálnej plynárenskej spoločnosti (RGC).

Séria experimentov s vodíkom

Ako Kazda poznamenal, RGC po sérii experimentov s čistým vodíkom na svojich testovacích miestach jasne chápe, že redizajn ukrajinského plynárenského systému je nevyhnutný. Keďže molekula vodíka je trikrát menšia ako molekula metánu, predurčuje to potrebu rozsiahlych technických zmien prepravných a distribučných systémov.

„Pracujeme na stratégii prípravy plynárenských sietí na prepravu vodíka. A v tomto smere bude ťažké napredovať bez externej podpory, bez technických, technologických a investičných skúseností zhromaždených asociáciami ako Európska aliancia pre čistý vodík alebo technická asociácia európskeho plynárenského odvetvia Marcogaz, v ktorej členom je aj RGC,“ uviedol Kazda.

Regionálna plynárenská spoločnosť už koncom februára tohto roka začala rozsiahly projekt testovania prepravy zmesi vodíka a zemného plynu v uzavretých úsekoch distribučnej plynárenskej siete, dodal spomenutý portál.