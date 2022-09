Politici by už mali prestať strašiť plynovou krízou, tvrdia analytici. Pred sebou vraj máme len jedno veľké riziko

Politici by už mali prestať strašiť plynovou krízou a roznášať medzi ľuďmi hrôzu, paniku a úzkosť. Myslia si to analytici zo združenia Dáta bez pátosu, podľa ktorých by mali politici viac času venovať dátam a skutočným trendom.

Analytik Ivan Bošňák je však presvedčený, že politici milujú, ak môžu zachraňovať ľudí a míňať na to v dobrej viere ich peniaze a regulovať všetko možné, čo by im v normálnych stabilných časoch nebolo dovolené. Poukazuje napríklad na jeden z ostatných nezmyslov našich politikov o znárodňovaní Slovenských elektrární.

„Nerozumejú dátam, nechápu trendy, ale púšťajú sa do avantúr, ktoré nutne skončia zle-nedobre,“ podotkol Bošňák na sociálnej sieti.

Situácia sa opakuje

Naši politici zneužívajú podľa analytikov zo združenia Dáta bez pátosu situáciu s dodávkami a cenami plynu podobne ako to bolo s pandémiou koronavírusu.

„Mali sme to tu posledné dva roky a volalo sa to pandémia. Absolútne negatívne konotácie všade okrem Švédska. Politici sa chopili kormidla a „zachránili“ nás. Teraz tu máme agresiu Ruska na Ukrajine a nedostatok energií a šialenstvo pokračuje, pričom riešenia málokto vidí a dáta nečíta takmer nikto,“ zdôraznil Bošňák.

Rusko už nemá taký podiel na trhu

Analytici sú presvedčení, že s vlniacimi sa dodávkami plynu z Ruska a s jeho nespoľahlivosťou sa EÚ hlavne za ostatných dvanásť mesiacov vysporiadala. Rusko už má namiesto 35-percentného podielu 10-percentný podiel na trhu s dodávkami plynu do EÚ.

„V Nemecku bol znárodnený zásobník plynu Gazpromu s kapacitou 8 miliárd metrov kubických a namiesto prázdneho zásobníka z minulej zimy je tam už teraz 5 miliárd metrov kubických plynu a v dohľadnej dobe bude plný na 8 miliárd metrov kubických plynu,“ dodal Bošňák.

Zásobníky plynu sa rýchlo plnia

Ďalšou pozitívnou správou podľa analytikov je, že v zásobníkoch v EÚ je už dnes takmer 90 miliárd metrov kubických plynu. Veľmi pravdepodobne sa vďaka teplému počasiu dostane EÚ blízko 100 miliárd metrov kubických do 4 až 5 týždňov a možno sa v októbri naplnia aj na maximum 106 miliárd metrov kubických. „A to počúvame šesť mesiacov o sústavných problémoch s plynom z Ruska,“ doplnil Bošňák.

EÚ si stanovila cieľ naplniť zásobníky plynu na 80 % k 1. novembru. „Bez fanfár bol tento cieľ splnený k 31. augustu. Nemecko neskôr stanovilo na 1. novembra 95 % cieľ a to by celú Európu posunulo na 84 % k 1. novembru. Tam budeme tento víkend a nie 1. novembra. Je to napriek mizerným ruským dodávkam plynu super úspech,“ podotkol Bošňák s tým, že Slovensko má dnes zásobníky naplnené na 80 % a sme premiantom v Európe.

Analytici z Dáta bez pátosu uznávajú, že cena plynu na trhoch je šialená. Ceny na trhoch sú o 40 % vyššie ako minulý september, a v strede augusta tohto roku boli 11 až 15-krát vyššie ako pred covidom. „Ale nikto nám a vám nepovedal, že z maximálnej ceny v strede augusta sme dnes o 20 % nižšie a cena vyslovené letí dole, aj pre padajúce ceny ropy. Držme si palce,“ uviedol Bošňák.

Máme pred sebou podľa analytikov len jedno veľké riziko, tuhú, chladnú, skorú a dlhú zimu. „Dnes vieme, že v najbližších štrnástich dňoch nezačne. A to sú dobré správy,“ uzavrel Bošňák.