Pološtátna firma SPP Infrastructure patrí medzi najziskovejšie

Najziskovejšia firma na Slovensku, SPP Infrastructure, a.s., sa podľa poslednej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode ako jediná slovenská spoločnosť dostala do rebríčka TOP 10 firiem krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré v roku 2018 dosiahli najvyšší čistý zisk. „So ziskom presahujúcim miliardu eur sa umiestnila na štvrtom mieste za českou automobilkou Škoda Auto a.s. (1,117 mld. eur), maďarskou ropnou a plynárenskou skupinou MOL (1,135 mld. eur), či jednotkou v rámci V4 regiónu, poľským naftovým koncernom – Polski Koncern Naftowy Orlen S A (1,454 mld. eur),“ informuje Bisnode v tlačovej správe.

Najvyšší obrat mali automobilky

Z pohľadu najvyššieho ročného obratu medzi krajinami V4 mali vysoké zastúpenie najmä automobilové spoločnosti. Podľa detailnej analýzy vykázala česká Škoda Auto obrat vyšší ako 16,5 mld. eur, slovenský Volkswagen Slovakia, a.s. necelých 10,4 mld. eur, maďarský Audi Hungaria takmer 7,4 mld. eur a český Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. necelých 5,3 mld. eur. No aj v tejto kategórii viedol podľa údajov Bisnode rebríček firiem s najvyšším obratom v roku 2018 poľský naftový koncern – Polski Koncern Naftowy Orlen S A s obratom vyšším ako 20 mld. eur.

Stabilný a vyvážený región

„Z našej analýzy vyplýva, že stredná a východná Európa je stabilný a finančne vyvážený región, pričom každá z krajín V4 si dlhodobo drží svoje špecifiká. Kým v Poľsku najväčšie spoločnosti pôsobia v palivovom, energetickom a ťažobnom priemysle, české a slovenské podniky s najvyšším ročným obratom sa orientujú na automobilový priemysel,“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Zároveň doplnila, že krajiny strednej a východnej Európy tvorili 30 % z celkových príjmov a takmer 20 % zo ziskov spomedzi všetkých spoločností, ktoré boli zaradené do zoznamu. Bisnode porovnával dáta 6 500 spoločností z 13 európskych krajín, pričom skúmal ročné výnosy, zisk, marže, počty zamestnancov či oblasť podnikania.

Bisnode je líder v dátach a analytike. Zamestnáva viac ako 2 100 pracovníkov v 19 krajinách Európy. Používa analytiku a skóringové modely, vďaka ktorým predpovedá zákaznícke správanie či poskytuje detailné informácie.