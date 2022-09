Posledné tri jadrové elektrárne v Nemecku odstavia, dve však ponechajú v pohotovosti

Nemecko sa bude držať svojho dlhodobého plánu na odstavenie posledných troch jadrových elektrární na konci tohto kalendárneho roka. Ponechá si však možnosť reaktivácie dvoch z nich v prípade nedostatku energie v nasledujúcich mesiacoch. V pohotovosti by mali byť do polovice apríla budúceho roka. V pondelok to uviedli tamojší predstavitelia.

Toto oznámenie prišlo po zverejnení dlho očakávaného tzv. záťažového testu, ktorý skúmal, ako sa nemecká elektrická sieť vyrovná s možným nedostatkom elektriny v dôsledku energetickej krízy, ktorej Európa čelí.

Rovnako ako ostatné európske krajiny, aj Nemecko sa snaží pre túto zimu zabezpečiť, aby mohli svetlá zostať rozsvietené a v domácnostiach bolo teplo napriek očakávanému nedostatku zemného plynu v dôsledku prerušenia dodávok z Ruska.

Vláda oznámila množstvo opatrení na dovoz plynu z iných zdrojov a reaktiváciu uhoľných a ropných elektrární, pričom vyzvala občanov, aby čo najviac šetrili energiou.