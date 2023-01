Povoľovací proces pri výstavbe nových zdrojov tepla by sa mohol od mája zjednodušiť

Poslanec Národnej rady (NR) SR za stranu Sloboda a Solidarita Karol Galek a nezaradený poslanec NR SR Tomáš Šudík navrhujú od mája tohto roka zjednodušiť povoľovací proces pri výstavbe nových zdrojov tepla.

Návrh novely zákona

Ide o zdroje tepla využívajúce prevažne obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo, a to vrátane decentralizovaných zdrojov tepla, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre bytové domy a iné objekty. Vyplýva to z návrhu novely zákona o tepelnej energetike, ktorý poslanci spoločne predložili do parlamentu.

Novela zákona má tiež chrániť od odpájania tie účinné systémy centralizovaného zásobovania teplom, ktoré už dnes využívajú obnoviteľné zdroje energie v podiele 65 % a viac. Návrhom novely zákona by sa mal parlament zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 31. januára tohto roka.

Zvýšenie kontroly pri cenotvorbe

Legislatívnym návrhom sa majú mestské časti v Bratislave a Košiciach účinne zapojiť do plánovania a tvorby koncepcií rozvoja tepelného hospodárstva na ich území. Poslanci tiež navrhujú zvýšiť verejnú kontrolu pri cenotvorbe dodávateľov tepla, ktorí v mestách a obciach zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva teplom prostredníctvom účasti miest a obcí v cenových konaniach v postavení zúčastnenej osoby.

„Význam efektívnej verejnej kontroly zo strany volených zástupcov občanov na komunálnej úrovni narastá v čase krízy a v situácii, keď sa významná časť koncových cien dotuje z verejných zdrojov,“ upozornili poslanci Galek a Šudík.