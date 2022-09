Premiér Fiala vyzval na šetrenia a viní Putina proti Európe používa manipuláciu s cenami energií

Český premiér Petr Fiala v nedeľu večer vystúpil v mimoriadnom prejave týkajúcom sa energií. V ňom vysvetlil postupy českej vlády v boji s vysokými cenami a vyzval všetkých na šetrenie. Zároveň zdôraznil, že česká vláda pôjde príkladom.

Mimoriadne rozhodnutie

Fiala svoj prejav nakrútil v predstihu, keďže v pondelok sa v Londýne zúčastní na pohrebe zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. Predseda českej vlády podotkol, že svojím prejavom chce zmierniť obavy občanov, ktorí majú pochybnosti, či zvládnu nadchádzajúce chladnejšie mesiace.

„Vláda tento týždeň pristúpila k mimoriadnemu rozhodnutiu a zastropovala ceny energií pre domácnosti, živnostníkov a malé a stredné podniky, taktiež pre poskytovateľov verejných služieb, ako sú nemocnice, školy alebo sociálne ústavy. Zároveň sme zabezpečili i pomoc s drahými energiami pre veľké priemyslové a energeticky náročné firmy,“ povedal Fiala.

Šokovaná Európa

Poznamenal, že augustový raketový nárast cien elektriny šokoval prakticky celú Európu. Dodal, že je to dôsledok Putinovej ekonomickej vojny proti Západu.

„Zatiaľ čo na Ukrajine útočí Rusko zbraňami, proti zvyšku Európy používa manipuláciu s cenami energií. Jeho cieľom je ohroziť sociálne istoty obyvateľov európskych krajín, rozvrátiť ich ekonomiku, podkopať dôveru občanov v štát a demokraciu a postaviť jednotlivé európske krajiny proti sebe,“ doplnil Fiala.

Podotkol však, že táto situácia štáty Európskej únie nielen šokovala, ale predovšetkým spojila. „A vďaka tomu teraz spoločne pracujeme na tom, ako krízu čo najlepšie vyriešiť.“

Tri pozitívne a potrebné efekty

Fiala tvrdí, že rozhodnutie zastropovať ceny energií nebolo ľahké. Je však presvedčený, že dá ľuďom istotu, že zvládnu najbližšiu zimu i celú vykurovaciu sezónu.

Keďže štát musí rozdiel v cenách doplatiť distribútorom energie zo štátneho rozpočtu a nechce si na to požičiavať, Fiala uviedol, že by to mali pokryť zvýšené dividendy z podielov v štátom vlastnených spoločnostiach či mimoriadne zisky niektorých firiem profitujúcich zo súčasnej energetickej krízy a vysokých cien.

Na margo šetrenia Fiala poznamenal, že prinesie tri pozitívne a potrebné efekty. „Po prvé, budeme tým šetriť vlastné peniaze. Po druhé, budeme šetriť i naše spoločné peniaze v štátnom rozpočte a spoločne tak bojovať proti inflácii. A po tretie, budeme tak pomáhať i nášmu priemyslu a celej našej ekonomike,“ skonštatoval český premiér.