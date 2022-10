Putin chce obnoviť dodávky plynu do Európy cez Nord Stream 2 a skritizoval plány Západu

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že Moskva je pripravená obnoviť dodávky zemného plynu do Európy prostredníctvom plynovodu Nord Stream 2 v Baltskom mori.

Povedal to na energetickom fóre v Moskve s tým, že jedna z dvoch častí plynovodu zostáva po nedávnych výbuchoch natlakovaná a zdá sa byť pripravená na prevádzku, pričom jej kapacita je 27 miliárd metrov kubických ročne.

Dodávky plynu cez Nord Stream 2

Ruský prezident opakovane provokuje Západ možnosťou posielania zemného plynu cez Nord Stream 2, čo je pre nemeckú vládu i ďalšie nemysliteľné.

Cez Nord Stream 2 plyn do Európy nikdy neprúdil, pretože Nemecko zabránilo jeho otvoreniu ešte predtým, ako Rusko 24. februára spustilo inváziu na Ukrajinu.

Plyn prichádzal cez Nord Stream 1, ale ten zas Rusko odstavilo argumentujúc technickými problémami, ktoré európski lídri vnímajú ako pokus rozdeliť ich pre ich podporu Ukrajiny.

Sabotáže na plynovodoch

Putin na fóre tiež obvinil USA zo sabotáže plynovodov Nord Stream 1 a 2, ktoré nedávno zasiahli výbuchy a spôsobili masívne úniky plynu. Tieto tvrdenia Spojené štáty opakovane popierajú.

Okrem toho šéf Kremľa povedal, že Rusko by mohlo zvýšiť kapacitu exportu plynu do Turecka, z ktorého by mohlo takto vzniknúť nové centrum pre dodávanie plynu do Európy.

Zároveň skritizoval plány Západu na zastropovanie cien ruských energií a povedal, že „Rusko nebude konať proti zdravému rozumu a nebude platiť blaho iných“.