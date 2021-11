Rádioaktívnu vodu z Fukušimy chcú vypúšťať do Pacifiku, plány elektrárne preskúmajú experti OSN

Tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pôsobiacej v rámci Organizácie Spojených národov (OSN) pricestoval v pondelok do Japonska, aby posúdil prípravy na vypúšťanie upravenej rádioaktívnej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceána.

Voda ochladzovala reaktory

Ako informovali japonskí predstavitelia, šesť expertov z MAAE navštívi spomenutú elektráreň, pričom s kompetentnými prediskutujú technické detaily plánovaného vypúšťania.

Japonská vláda sa v apríli rozhodla vypúšťať do Pacifiku vodu, ktorú v elektrárni používali na chladenie. Od roku 2011, keď rozsiahle zemetrasenie a cunami zničili tri reaktory a začala unikať kontaminovaná voda určená na ich chladenie, ukladali túto vodu do asi tisícky zberných nádrží, no tie budú na budúci rok plné.

Vypúšťanie na desaťročia

Rozhodnutie Japonska sprevádzali bezpečnostné obavy a početné protesty. Tamojšia vláda ho však schválila ako najlepšie možné riešenie, napriek výhradám rybárov, ochranárov, obyvateľov i geografických susedov Japonska vrátane Číny a Kórejskej republiky.

Japonsko požiadalo o pomoc MAAE s cieľom zabezpečiť, aby vypúšťanie spĺňalo medzinárodné bezpečnostné normy, a taktiež získať súhlas medzinárodného spoločenstva. Kontrolované vypúšťanie vody, s maximálnym ročným limitom na rádioaktívne materiály, by malo trvať asi 30 rokov alebo do ukončenia prevádzky elektrárne.