Rakúšania pokračujú v kampani proti Mochovciam, hovoria Slovenské elektrárne o videu z elektrárne

Slovenské elektrárne (SE) odmietajú kritiku rakúskej organizácie Global 2000 a považujú ju za strašenie a zavádzanie verejnosti. Reagovali tak na zverejnené video, ktoré zachytáva výbuch dieselového generátora v jadrovej elektrárni v Mochovciach. Informoval o ňom portál denníka SME s odvolaním sa na rakúske médiá. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Šarišského je to však len pokračovanie kampane Global 2000 proti spusteniu tretieho bloku v Mochovciach.

Poplašná správa?

„Navodzovanie dojmu, že dieselgenerátory nie sú bezpečné a môžu spôsobiť zlyhanie elektrárne, hraničí so šírením poplašnej správy. Všetky dieselové generátory boli kompletne renovované, prešli viacnásobnými dôkladnými kontrolami a podrobnými testami. Sú vo výbornom stave, majú všetky potvrdenia a certifikáty výrobcov aj revíznych technikov,“ uviedol pre agentúru SITA Šarišský. Ako dodal, počas opakovaného náhrevu primárneho okruhu tretieho bloku Slovenské elektrárne urobili komplexné záťažové testy dieselových generátorov s detailným záznamom všetkých dôležitých parametrov špeciálnou aparatúrou, ktoré boli následne detailne analyzované a preukázali plný súlad s predpísanými hodnotami.

Podľa spoločnosti boli pritom na stavbe tretieho bloku za posledné tri mesiace na pozvanie Slovenských elektrární dve medzinárodné inšpekcie, a to Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární. Okrem toho na stavbe pôsobia nezávislí inšpektori Úradu jadrového dozoru, ktorí kontrolujú všetky naše postupy a pripravenosť technológií, vrátanie dieselových generátorov.

Video zo skúšky v roku 2018

Ako uvádza sme.sk, podľa rakúskych médií má video zachytávať výbuch z roku 2018. Malo k nemu dôjsť v skúšobnej fáze. Video ukazuje výbuch na núdzovom dieselovom generátore elektrárne, ktorý dodáva energiu na chladenie reaktora v čase núdze. Ak by správne nefungoval, palivové články by sa prehrievali a topili, vďaka čomu by mohli unikať rádioaktívne látky.

Organizácia Global 2000 podľa sme.sk poukazuje na to, že zariadenie elektrárne je „zastaralé“ a nevyhovujúce, čo má dokazovať aj video. „Ak zlyhajú tieto núdzové chladiace systémy, stane sa to, čo sa stalo vo Fukušime takmer pred deviatimi rokmi,“ povedal podľa sme.sk pre rakúsky denník Kurier hovorca Global 2000 Reinhard Uhrig.