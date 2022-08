Rakúski liberáli navrhujú, aby domácnosti dostávali bonusy za šetrenie energie

Rakúski liberáli požadujú od spolkovej vlády balík opatrení v súvislosti s rastúcimi cenami energií. Nové Rakúsko a Liberálne fórum (NEOS) napríklad navrhuje bonus za šetrenie zemným plynom, v prípade elektriny zas vyzýva na zníženie DPH zo súčasných 20 na 10 percent a zníženie nákladov na sieťovú infraštruktúru z 24 na 10 percent z účtu. Na podporu obnoviteľných zdrojov energií tiež liberáli od vlády žiadajú mimoriadne nariadenie.

Šetrenie je najdôležitejším opatrením

Podľa hovorkyne NEOS Karin Doppelbauer je najdôležitejším opatrením šetrenie energiou, ktoré sa dá dosiahnuť spomenutým bonusom. Ten by sa mal najprv vzťahovať na plyn a neskôr aj na elektrinu.

Na základe návrhu liberálov by každý, kto ušetrí 20 percent plynu, dostal 20-percentný poukaz na celý účet za plyn. Podľa Doppelbauer by sa to už dalo započítať s ročným zúčtovaním a znížilo by to spätné platby.

Definovanie energetických zón

Spomenuté mimoriadne nariadenie na rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie podľa NEOS zníži byrokraciu v spolkových krajinách.

Tiež by mali byť konečne „povinné“ definovať energetické zóny, „aby sa mohla expanzia fotovoltaiky a veternej energie posunúť vpred“. Nariadenie by sa týkalo aj zaškolenia špecialistov a asistentov, aby tieto systémy vedeli rýchlo nastaviť.