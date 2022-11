Matovič chce solidárny príspevok od ropných a plynárenských firiem, do štátnej kasy plánuje vyzbierať stovky miliónov eur

Na boj s energetickou krízou prispejú aj firmy podnikajúce v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Vládny kabinet v stredu schválil na návrh Ministerstva financií SR zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.

Zákon, ktorý by mali schváliť v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní, dočasne zavádza pre dané spoločnosti extra daň so 70-percentnou sadzbou. Vďaka nej by sa malo vybrať na boj s drahými energiami 524 miliónov eur.

„K zavedeniu tohto príspevku pristupujeme pre rast cien energií a jeho vplyvu na domácnosti a priemysel. Získané dodatočné finančné prostriedky budú použité najmä na zmiernenie účinkov vysokých cien energie pre koncových odberateľov, predovšetkým zraniteľné domácnosti,“ uviedlo ministerstvo financií.