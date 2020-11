Rusi monitorujú nové jadrové projekty, nestratili záujem ani o plánovanú jadrovku v Bohuniciach

Ruská spoločnosť Rosatom má stále záujem o projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. „Ak slovenskí partneri prijmú rozhodnutie o výstavbe nového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, Rosatom je pripravený zvážiť možnosť spolupráce a účasti v realizácii tohto projektu v závislosti od jeho podmienok,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk Ľubomíra Adlerová, ktorá spoločnosť Rosatom zastupuje na Slovensku.

Zatiaľ neplánujú vstúpiť do spoločnosti JESS

V súčasnosti Rosatom nezvažuje možnosť nadobudnutia podielu v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). Tá ma na starosti projekt výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. V spoločnosti JESS je aktuálne 49-percentným akcionárom česká energetická skupina ČEZ, zvyšný podiel ovláda štátna akciovka JAVYS.

Ešte pred siedmimi rokmi mal Rosatom eminentný záujem o projekt novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Pre Rusov bol zrejme neprijateľný postoj slovenskej vlády, ktorá nesúhlasila s ich podmienkou garancie výkupnej ceny elektriny z novej atómovej elektrárne.

Rosatom priznal, že monitoruje vývoj viacerých projektov vo svete, vrátane projektov na Slovensku. „Pokiaľ hovoríme o spolupráci na Slovensku, už dlhé roky sa zaoberáme dodávkami jadrového paliva do všetkých jadrových elektrární na Slovensku, spolupracujeme aj v oblasti servisu a údržby jadrových elektrární. Sme otvorení ďalšej spolupráci,“ konštatovala Adlerová.

Projekt jadrovky je v útlme

Budúcnosť projektu výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach je stále otázna. Nové vedenie Ministerstva hospodárstva SR celý projekt analyzuje. Projekt nového jadrového bohunického zdroja je na stole už viac ako desať rokov. V súčasnosti je však v útlmovom režime. Budúcnosť projektu závisí najmä od ekonomických parametrov a vývoja situácie na trhu s energiou. Energetickí odborníci hovoria, že výstavba novej jadrovej elektrárne sa oplatí pri veľkoobchodnej cene elektriny 80 eur za megawatthodinu. V súčasnosti sú ceny zhruba polovičné.

Minulé vedenie ministerstva hospodárstva vo svojej pravidelnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny v jeseni minulého roka zverejnilo, že s výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa neráta skôr ako po roku 2035. Skoršiemu termínu výstavby bráni podľa ministerstva predĺženie pôvodne plánovanej prevádzkovej životnosti jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach na 60 rokov, teda do roku 2044 respektíve 2045.

Kladné stanovisko EIA

Projekt získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko. Podľa zákona je proces EIA pre daný projekt platný sedem rokov, teda do roku 2023. Pri zmrazení projektu tak môže spoločnosť JESS prísť o vynaložené prostriedky a o zhruba štyri roky, ktoré si proces EIA vyžiadal.

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov. Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred piatich rokov od 4 do 6 miliárd eur.