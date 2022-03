Rusi zaútočili na najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe v Záporoží, jej výbuch by bol 10-krát silnejší ako Černobyľ (video)

Ruský útok spôsobil v Záporožskej jadrovej elektrárni požiar. Oheň vypukol v piatok skoro ráno v päťposchodovej výcvikovej budove v areáli.

Elektráreň, ktorá je najväčšia v Európe, nepostihol. Panovali však obavy, že by sa mohol rozšíriť, ak by ho rýchlo nedostali pod kontrolu. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba na Twitteri upozornil, že výbuch elektrárne by bol 10-krát silnejší ako ten v Černobyle v roku 1986.

Ukrajinské záchranné služby najprv informovali, že vojaci hasičom bránili pri vstupe na miesto. Napokon sa tam však dostali a o 5:20 miestneho času požiar začali hasiť. Uhasili ho asi o hodinu neskôr.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) informovala, že po ruskom útoku a požiari v záporožskej jadrovej elektrárni nezaznamenali zvýšené úrovne radiácie.