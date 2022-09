Ruskí okupanti ostreľovali Juhoukrajinskú jadrovú elektráreň, jedna z rakiet dopadla len pár metrov od reaktorov (video)

Ruskí okupanti v noci na pondelok spustili raketový útok na Juhoukrajinskú jadrovú elektráreň. Na Telegrame o tom informovala ukrajinská národná spoločnosť na výrobu jadrovej energie Enerhoatom.

Jedna z rakiet dopadla 300 metrov od jadrových reaktorov. Tlaková vlna poškodila budovy jadrovej elektrárne, pričom bolo rozbitých viac ako 100 okien. V komplexe je odstavený jeden z hydroagregátov a tri vedenia vysokého napätia.

„V tejto chvíli všetky tri energetické bloky fungujú normálne. Našťastie medzi personálom elektrárne nie sú žiadne obete,“ informoval Enerhoatom.

The Russians launched a missile attack on the Pivdennoukrainsk NPP industrial zone. A powerful explosion occurred just 300 m from its reactors. That’s a new act of nuclear blackmail.

Russia is a state sponsor of terrorism. It is necessary to name it what it really is. pic.twitter.com/zzbJF2ck1D

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 19, 2022