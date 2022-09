Scholz ubezpečil Nemcov, že majú dobré energetické predpoklady na prekonanie zimy

Nemecko má dobré predpoklady na to, aby prekonalo túto zimu s dostatkom energie. V stredu to povedal kancelár Olaf Scholz, ktorý to pripísal včasnému úsiliu o posilnenie zásob. Zároveň odmietol kritiku opozície, že vláda nedostatočne koná.

Príprava na problémy

Líder opozičných kresťanských demokratov Friedrich Merz v parlamente vyhlásil, že súčasná koalícia postráda „strategické myslenie“ a napadol rozhodnutie z tohto týždňa držať sa v zásade dlhodobého plánu na odstavenie posledných troch jadrových elektrární v Nemecku koncom tohto roku. Vláda podľa neho „môže nenapraviteľne poškodiť nemecké spoločnosti“.

Scholz na to reagoval s tým, že jeho koalícia sa od nástupu do funkcie v decembri snažila pripraviť na problémy, s ktorými ministri z Merzovej strany predchádzajúcej vlády nerátali. Poukázal pri tom na rozhodnutie požadovať plnenie zásobníkov zemným plynom palivom v čase, keď Rusko obmedzuje tok dodávok tejto komodity cez hlavný plynovod Nord Stream 1.

Vybudovanie terminálov

Zásobníky sú v súčasnosti naplnené na viac ako 86 percent. Scholz tiež poznamenal, že jeho vláda pristúpila k vybudovaniu terminálov na skvapalnený zemný plyn, z ktorých prvé by sa mali otvoriť túto zimu, aj k reaktivácii uhoľných elektrární.

Nemecko je „v situácii, v ktorej môžeme povedať, že túto zimu pravdepodobne zvládneme, napriek všetkému napätiu, s prípravami, ktoré sme urobili,“ povedal Scholz. „Pretože sme začali tak skoro… teraz sme v pozícii, v ktorej môžeme statočne a odvážne ísť do tejto zimy, v ktorej to naša krajina vydrží,“ dodal.