Skvapalnený zemný plyn bude do Bulharska smerovať cez turecké terminály, zmluvu podpísalo na viac ako desať rokov

Bulharsko v utorok získalo prístup k tureckým terminálom a plynárenskej distribučnej sieti na základe dlhodobej dohody, ktorá Sofii pomôže nahradiť dodávky plynu v minulosti prichádzajúce z Ruska. Bulharská štátna plynárenská spoločnosť Bulgargaz a turecká spoločnosť Botaş pôsobiaca v distribúcii plynu podpísali na 13 rokov zmluvu, ktorá poskytuje Bulharsku prístup k tureckým terminálom na skvapalnený zemný plyn.

Sofia odmietla platiť v rubľoch

Bulharsko, ktoré pred ruskou inváziou na Ukrajinu bolo takmer úplne závislé od ruského plynu, hľadá alternatívne dodávky plynu za rozumné ceny. Moskva totiž v apríli zastavila dodávky do Bulharska preto, že Sofia odmietla za plyn platiť v rubľoch.

Bulharsko-turecká dohoda

Na základe terajšej bulharsko-tureckej dohody skvapalnený zemný plyn, ktorý Bulharsko nakúpi na medzinárodných trhoch, sa bude spracovávať v tureckých termináloch.

Potom bude cez sieť firmy Botaş dopravovaný do Bulharska. Dohoda predpokladá, že ročne sa do Bulharska cez Turecko prepraví do 1,5 miliardy metrov kubických zemného plynu.