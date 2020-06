Slovenské čerpačky výrazne zvyšujú ceny, zdražovanie benzínov by malo pokračovať

Ceny benzínov na našich čerpacích staniciach minulý týždeň výraznejšie vzrástli, čo sa stalo prvýkrát od začiatku marca. Odvtedy totiž ceny na našich pumpách skoro stále klesali, len v posledných týždňoch zaznamenali stagnáciu alebo nepatrný rast o pár desatín percenta. Rast cien pohonných látok na našich pumpách bude podľa analytičky pokračovať.

V priebehu tohto týždňa sa rast cien na ropnom trhu obnovil, ceny ropy Brent sa vyšplhali aj nad hranicu 40 amerických dolárov za barel. Trh totiž očakáva predĺženie súčasných rekordných produkčných škrtov, a to najmenej o ďalší mesiac. „Od vývoja cien čierneho zlata závisí aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Preto očakávame, že ceny na pumpách môžu aj nasledujúci týždeň vzrásť,“ povedala pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Stále lacnejšie ako vlani

Cena 95-oktánového benzínu sa v 22. tohtoročnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu výraznejšie zvýšila o 1,7 % a nachádzala sa tak na úrovni 1,094 eur za liter. Podobný rast o 1,6 % bol dosiahnutý aj v prípade 98-oktánového benzínu a jeho cena bola na úrovni 1,280 eur za liter. Nezmenili sa jedine ceny nafty, ktoré tak stagnovali na úrovni 1,011 eur za liter.

V porovnaní s úvodom roka, kedy boli ceny pohonných látok najvyššie, je nafta lacnejšia o viac než 19 %, 95-oktánový benzín o vyše 18 % a 98-oktánový benzín o približne 16 %. Prudký prepad cien ropy na svetovom trhu v dôsledku koronavírusu viedol k tomu, že tankujeme aj výrazne lacnejšie ako pred rokom. „V medziročnom porovnaní sú ceny benzínu “95“ nižšie až o takmer 23 % a nafty o zhruba pätinu,“ dodala Glasová.

Svetové ceny ropy

Počas minulého týždňa (22. týždeň) ceny ropy Brent skôr klesali ako rástli. Vplyv na to podľa analytičky malo aj rastúce napätie medzi USA a Čínou a obavy zo vzniku nových ohnísk koronavírusu. Počas niekoľkých predchádzajúcich týždňov však ceny na ropnom trhu rástli. „Smerom nahor ich hnal optimizmus na trhu prameniaci z uvoľňovania karanténnych opatrení a otvárania jednotlivých ekonomík, čo by malo viesť k rastúcemu dopytu po rope. A ruku k dielu pridávalo samozrejme aj to, že kartel OPEC+ pomerne výrazne obmedzuje svoju produkciu s cieľom zmierniť previs ponuky nad dopytom,“ konštatovala Glasová.