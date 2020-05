Slovenskí plynári na nový plynovod Eastring nezanevreli, projekt stále žije

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, naďalej počíta s výstavbou nového plynovodu Eastring. A to aj napriek tomu, že záväzný dopyt po tomto plynovode zo strany dodávateľov plynu nie je v súčasnosti veľký. „Význam prepojenia juhovýchodnej a západnej Európy, čo je podstata projektu Eastring, podľa nášho názoru z dlhodobého hľadiska bude narastať. Preto sme na tento projekt nerezignovali ani napriek súčasnej absencii záväzného dopytu,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca firmy Eustream Pavol Kubík.

Dohoda s ostatnými krajinami

Plynovod Eastring by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom až do Turecka. Pred dvoma rokmi slovenský prepravca zemného plynu vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti. Tá indikovala, že projekt je ekonomicky perspektívny. Počas uplynulých dvoch rokov slovenská spoločnosť Eustream dosiahla pokrok v diskusiách s potenciálnymi partnermi z ostatných európskych krajín, ktoré potvrdili, že tu je dopyt po prepojení strednej a juhovýchodnej Európy. Eastring je jediný projekt, ktorý podľa Kubíka ponúka priame obojsmerné prepojenie medzi rozvinutými plynárenskými trhmi v EÚ a turecko-bulharskou hranicou. Teda regiónom, ktorý sa postupne mení na dôležitý plynárenský uzol s prístupom k mnohým významným zdrojom zemného plynu.

Prvotné plány výstavby plynovodu

Podľa prvotných predpokladov by mal mať plynovod Eastring projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Jeho dĺžka by v závislosti od rozhodnutia o trasovaní mala predstavovať asi 1 200 kilometrov s potrubím s obojsmernou prevádzkou. Na začiatku Eustream plánoval, že s výstavbou nového plynovodu by sa malo začať v roku 2022. Prvá fáza mala byť dokončená v roku 2025. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur.