Slovenskí vodiči sú svedkami zdražovania benzínov aj nafty, najbližšie dni by mal nastať na benzíkach pokoj

Slovenskí vodiči v ostatných týždňoch čelili výraznému rastu cien benzínu a pri tankovaní museli z týždňa na týždeň siahať hlbšie do vrecka. V nasledujúcich dňoch by sa situácia na slovenských čerpacích staniciach mala upokojiť. „Očakávame, že v nadchádzajúcich týždňoch bude mať dopad na ropný trh hlavne to, či USA a Čína pristúpia k uvoľneniu svojich rezerv a to, aké bude rozhodnutie OPEC o ďalšej produkcii. Na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu očakávame, že ceny na našich pumpách by sa budúci týždeň výraznejšie meniť nemali,“ povedala pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.

Tankujeme drahšie ako vlani

V 45. tohtoročnom týždni sa ceny 95 aj 98-oktánového benzínu v podstate nezmenili. Prvý menovaný dosiahol priemernú cenu 1,500 eur za liter a ceny 98-oktánového benzínu úroveň 1,693 eur za liter. Ceny nafty zostali tiež v podstate nezmenené na priemernej úrovni 1,395 eur za liter.

Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 29 % a benzín 98 o 25 %. Najvýraznejší medziročný rast zaznamenáva nafta, ktorá je až o 41 % drahšia ako vlani. „Zdražovanie ropy je dané hlavne tým, že po pandémii došlo k ekonomickému oživeniu a k väčšej mobilite ľudí. Dopyt po rope teda rástol,“ podotkla Glasová.

Ceny ropy Brent sa koncom októbra hýbali v rozmedzí 84 až 87 amerických dolárov za barel. Od začiatku novembra ale postupne mierne klesajú. Počas minulého týždňa sa ropa nachádzala v rozpätí 82 až 85 dolárov a počas tohto týždňa klesla do rozpätia 82 až 78 dolárov za barel. „Trhy totiž žijú špekuláciami, že USA by mohli spraviť razantný krok, a to uvoľniť ropu zo svojich strategických rezerv. To by utlmilo rast cien ropy resp. zatlačilo na jej pokles,“ doplnila Glasová.

Ropa na svetových trhoch

Trhy sa okrem toho podľa analytičky zaoberajú aj ďalšou myšlienkou – že by americká vláda “pritlačila“ na svetových producentov, hlavne na Saudskú Arábiu, a presvedčila by ich o tom, aby navýšili svoju ťažbu. Kartel OPEC sa zatiaľ zvyšovaniu ťažby bráni a argumentuje tým, že tretia vlna pandémie môže opäť utlmiť dopyt po rope. Informácie o potenciálnom uvoľnení strategických rezerv s cieľom znížiť ceny ropy prichádzajú nielen z USA, ale aj z Číny.

„Mohlo by ísť pritom aj o koordinovanú akciu USA spolu s Čínou, čo by malo na trhy ešte výraznejší vplyv. Očakávame, že ak sa tak stane, zrazilo by to ceny na ropnom trhu výraznejšie nadol. USA sa snažia o zlacnenie ropy pre vysokú infláciu, ktorá dosahuje najvyššie hodnoty za posledné tri desaťročia, pričom sa pod to podpisuje hlavne drahá ropa a energie,“ konštatovala Glasová.