Slovensko očakáva masívnu výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily, otázne sú však lokality

Do polovice roku 2026 by sa mala nabíjacia infraštruktúra na Slovensku rozšíriť o 3 328 nabíjacích staníc pre elektromobily či plug-in hybridy. Podľa schváleného plánu obnovy by malo v rámci podpory miest a podnikateľov vzniknúť viac ako 2 600 pomalých nabíjacích staníc a 500 rýchlonabíjačiek.

V rámci podpory diaľnic vznikne 228 ultrarýchlych nabíjacích staníc a tri vodíkové stanice. Ako v tlačovej správe konštatuje spoločnosť Eurowag, Slovensko aktuálne v počte nabíjacích staníc stále výrazne zaostáva za technologicky najvyspelejšími krajinami.

Elektrifikácia veľkých flotíl

„Na Slovensku je stále relatívne málo elektromobilov v uliciach, preto príležitostí na zlepšenie situácie je nespočetne a naviac máme možnosť učiť sa od západných krajín. Určitú rolu v elektrifikácií musí hrať i štát zavedením podporných programov, ktoré umožnia rýchlejšiu adaptáciu elektromobility, zapojenie súkromného sektora a mnoho iného,“ pripomína Eurowag.

Najskôr by mala prebehnúť elektrifikácia veľkých flotíl, ide o služobné vozidlá v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore.

Dôležitá je aj lokalita

Mimoriadne dôležité je aj navrhnutie a vybudovanie samotnej infraštruktúry, či výber vhodnej lokality. Všeobecne platí, že iné miesta budú vhodné pre pomalé a iné lokality pre rýchlonabíjačky, ktoré sú vhodné na hlavných diaľničných ťahoch. Veľkú úlohu v umiestnení hrá taktiež pripravenosť z pohľadu siete, príkonu, či blízkosti trafostanice.

