Slovnaft otvoril novú čerpačku v Novom Meste nad Váhom

Spoločnosť Slovnaft navyšuje počet svojich čerpacích staníc. Novú čerpaciu stanicu Slovnaft nájdu motoristi už aj v Novom Meste nad Váhom neďaleko odbočky na areál Zelená voda. „Ide už o 254. stanicu v rámci našej siete čerpacích staníc na Slovensku,“ informoval hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Aj pre elektromobily

Nová čerpacia stanica Slovnaft v Novom Meste nad Váhom sa nachádza za kruhovým objazdom, jeden kilometer od zjazdu z diaľnice pri odbočke k areálu rekreačného strediska Zelená voda. Je to prvá čerpacia stanica siete Slovnaft v tejto lokalite. „Okrem motorových palív EVO a EVO Plus majú zákazníci novej čerpacej stanice k dispozícii aj stojan na LPG a Ad blue. Takisto môžu využívať služby nabíjačky na elektromobily alebo si priamo do auta natankovať kvapalinu do ostrekovača pri výdajných stojanoch palív,“ konštatoval Molnár. Možnosť občerstvenia ponúka motoristom predajňa Fresh Corner. Okrem lahodnej kávy si môžu pochutnať na hot-dogoch, bagetách a na mieste dopekanom sladkom a slanom pečive.

Maďarská skupina MOL

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej Skupiny MOL.