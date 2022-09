Sociálni partneri sa zhodli na forme i časovom harmonograme pomoci s vysokými cenami energií

V otázke riešenia vysokých cien energií bude štát postupovať v zhode so všetkými sociálnymi partnermi. Po pondelkovom rokovaní tripartity to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Ako doplnil, so zamestnávateľmi a odborármi hovorili o aktuálnej energetickej kríze a možných riešeniach, ktoré by na jej zvládnutie preferovali.

„Som rád, že sme sa prakticky všetci zhodli na tom, že tá cesta, ktorou vláda chce ísť, čiže zastropovanie cien, je preferovaná, a ku kompenzáciám budeme pristupovať iba vo veľmi špecifických segmentoch, kde sa to nebude dať vyriešiť zastropovaním cien,“ skonštatoval minister. Zhodu pritom podľa neho našli nielen na forme pomoci, ale aj na časovom harmonograme.

Podľa Krajniaka by vláda už na budúci týždeň mala domácnostiam, firmám i verejnému sektoru povedať, s akými cenami môžu do budúcna počítať. Čo sa týka domácností, tie majú do konca roka ceny dané a dozvedieť by sa mali ceny na nasledujúci rok, podobne na tom bude aj verejný sektor. „Každý bude mať zabezpečené dodávky za rozumnú cenu,“ potvrdil minister. Veľké firmy majú zväčša zmluvy do konca roka, pre menšie by vládou ponúknuté riešenie mohlo byť aktuálne už v tomto roku.