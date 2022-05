Spoločnosť innogy Slovensko sa zlúči s VSE, zákazníci nemusia podniknúť žiadne kroky

Spoločnosť innogy Slovensko sa zlučuje s Východoslovenskou energetikou (VSE). Zlúčenie sesterských spoločností v piatok schválilo valné zhromaždenie VSE Holding, ako aj valné zhromaždenie VSE a innogy Slovensko.

Spoločnosť innogy Slovensko sa zruší bez likvidácie formou zlúčenia so spoločnosťou VSE, ktorá bude právnym nástupcom innogy Slovensko. Zlúčenie nastane zápisom do Obchodného registra SR, pričom očakávaný deň zápisu je 1. júl 2022. Informovala o tom Katarína Šulíková z VSE.

Zákazníci nemusia podniknúť nič

„Našou prioritou je podporovať lokálne značky a zákazníkom priniesť výhody jednej silnej a stabilnej spoločnosti – VSE,“ prezentuje dôvody transakcie predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE Juraj Bayer. Zákazníci nemusia podniknúť žiadne kroky. Spoločnosť innogy Slovensko bude svojim zákazníkom z radov domácností i firiem a organizácií dodávať zemný plyn do júna 2022.

Od júla, resp. dňom zápisu transakcie do OR SR, bude ich dodávateľom spoločnosť VSE, ktorá je držiteľom oprávnenia na dodávku zemného plynu. Rovnako to platí i pre ďalšie produkty a služby.

„Forma zlúčenia nám umožní naďalej poskytovať kvalitné služby tak, aby zákazníci nepocítili žiadnu zmenu. Zákazníci nemusia robiť žiadne kroky, VSE plynulo prevezme všetky záväzky innogy Slovensko, vrátane dodávky zemného plynu na celom území krajiny i ponuku ďalších produktov a služieb,“ uviedol Bayer.

Zjednodušenie komunikácie

Zákazníci, ktorí sú odberateľmi zemného plynu od innogy a odberateľmi elektriny od VSE, budú mať už len jedného dodávateľa – VSE, a. s. „Zákazníkom sa zjednoduší predovšetkým komunikácia. Namiesto dvoch dodávateľov budú mať jedného, s ktorým vybavia všetky svoje požiadavky týkajúce sa zemného plynu i elektriny,“ informoval Bayer.

Na komunikáciu môžu zákazníci využívať predovšetkým webovú stránku www.vse.sk, online službu Webcentrum, či Linku VSE. Faktúry budú prichádzať už len od VSE. Spoločnosť VSE súčasne rozhodla o zmene obchodného mena svojej dcérskej spoločnosti innogy Solutions. Táto zmena nastane rovnako 1. júla, čo je predpokladaný deň zápisu do OR SR. Nový obchodný názov spoločnosti bude VSE Solutions s.r.o.