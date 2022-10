Štát chce získať do rozpočtu v budúcom roku od energetických firiem na dividendách 386 miliónov eur

Vďaka štátnym podielom v energetických spoločnostiach by mal byť náš budúcoročný štátny rozpočet bohatší o vyše 386 miliónov eur. Toľko by mal štát zinkasovať vo forme dividend.

Najvyššie príjmy z dividend

Ako vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu na roky 2023 až 2025, najvyššiu dividendu vo výške 156 miliónov eur by mal štát zinkasovať vďaka svojmu stopercentnému podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

Vyše 115 miliónov eur očakáva štát od firmy Stredoslovenská energetika Holding. Z toho riadna dividenda by mala predstavovať 38 miliónov eur. Štát taktiež od stredoslovenských energetikov počíta so superdividendou v objeme 77 miliónov eur.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, v ktorej je jediným akcionárom Ministerstvo financií SR, by mala podľa návrhu štátneho rozpočtu v budúcom roku vyplatiť dividendy vo výške takmer 63 miliónov eur.

Od spoločnosti Západoslovenská energetika chce štát ako 51-percentný akcionár získať do budúcoročného rozpočtu necelých 37 miliónov eur a od firmy Východoslovenská energetika Holding 10,6 milióna eur.

Najnižšie príjmy z divident

Štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) by mala do rozpočtu prispieť sumou 3 milióny eur. Dividendy očakáva štát aj od prepravcu ropy. Firmd Transpetrol, v ktorej je jediným akcionárom štát, by mala vyplatiť v budúcom roku dividendy v objeme 1,5 milióna eur.

Objem dividend od všetkých nielen energetických spoločností, v ktorých vlastnícky podiel štátu je zastúpený príslušným ministerstvom, sa v budúcom roku navrhuje vo výške 389 miliónov eur.

V medziročnom porovnaní ide o nárast o vyše 5 miliónov eur. „Tento mierny nárast príjmov je spôsobený hlavne zvýšením dividend od spoločností SEPS (viac o 63 mil. eur – pozn. red.) a Stredoslovenská energetika Holding (viac o 40 mil. eur).

Naopak nižšie príjmy z dividend pri medziročnom porovnaní sa očakávajú najmä od spoločností Slovenský plynárenský priemysel (menej o 64 mil. eur), Východoslovenská energetika Holding (menej o 18 mil. eur) a Západoslovenská energetika (menej o 8 mil. eur),“ konštatuje ministerstvo financií v návrhu štátneho rozpočtu.