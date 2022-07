Štát ignoruje význam klastrov. Keďže sa nevedia dostať k dotáciám, blokuje tak vývoj a inovácie

V severských krajinách, ako napríklad Dánsko a Švédsko, sú pri rozvoji ekonomiky dôležité podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) klastre.

Sú nositeľom inovácií, združujú partnerov a štartujú projekty, ktoré výraznou mierou urýchľujú progres spoločnosti a trhového prostredia.

Klastre nemôžu čerpať dotácie

Napriek pozitívnym zahraničným skúsenostiam na Slovensku takéto formy spolupráce existujú podľa SAPI len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Nepriaznivú situáciu by mohol zmeniť nový operačný program.

„Štát ešte stále nedokázal klastre oceniť ako nositeľov ekonomicky prínosných aktivít, čo znamená, že nemajú takmer žiadne možnosti čerpania dotačných prostriedkov. Je to absurdné, pretože spojenie výskumu a vývoja so súkromným a verejným sektorom je ten najlepší predpoklad pre pokrok. Z takejto spolupráce môžu ťažiť univerzity, ktoré získajú zdroje pre výskum, malé a stredné podniky, ktoré získajú prístup k inováciám, ktoré môžu predstavovať konkurenčnú výhodu a samozrejme štát, ktorý bude profitovať z rozvinutej ekonomiky,“ približuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Zmeniť by to mal nový operačný program Slovensko 21 – 27, v ktorom by už Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA mali klastre zaradiť medzi oprávnených žiadateľov podpory.

Obnoviteľné zdroje energií

„Možnosť získania podpory zo strany štátu by zatraktívnila koncept klastrov na Slovensku. Príklady zo zahraničia jasne ukazujú, že ide o významný spôsob sieťovania súkromného a verejného sektora a, dovolím si povedať, že to na Slovensku potvrdzuje aj SAPI klaster, ktorý je už po troch rokoch fungovania významným partnerom v sektore OZE, a to tak pre štát, ako aj pre súkromnú sféru,“ hodnotí Karaba.

SAPI klaster obnoviteľnej energie bol založený v roku 2019 ako startup klaster so zameraním na rozširovanie a prepájanie znalostí a skúseností o efektívnom využívaní technológii obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci domény priemyslu pre 21. storočie.

Klaster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré má v súčasnosti 135 aktívnych členov, podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví OZE s celkovým ročným obratom viac ako 2,5 miliard eur a viacerých partnerov spomedzi organizácii štátnej správy a správy a výskumných, vývojových a vzdelávacích inštitúcií.